Bob Marley: One Love vince un altro weekend poco mosso al box-office americano, un weekend (quello che precede l’uscita di Dune: Parte Due) in cui sono stati raccolti poco più di 50 milioni di dollari in tutta la classifica, segno che la situazione continua a essere molto difficile al botteghino a causa della scarsa offerta di blockbuster.

In questo contesto, tiene bene il biopic musicale con altri 13.5 milioni di dollari e un totale di ben 71 milioni di dollari: costato una settantina di milioni, ne ha incassati finora 120 in tutto il mondo, un importante successo per la Paramount Pictures.

Debutta al secondo posto Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training, che incassa 11.5 milioni di dollari. È un altro caso di serie televisiva che ottiene buoni risultati al botteghino (l’altra è The Chosen, di stampo religioso), peraltro un dato superiore ai 10.1 milioni ottenuti da Demon Slayer ad agosto dell’anno scorso.

Apre al terzo posto Ordinary Angels, film tratto da una storia vera prodotto da Kingdom Story e distribuito da Lionsgate, che però incassa solo 6.4 milioni di dollari. Crolla al quarto posto Madame Web, con 6 milioni di dollari e un totale di soli 35.4 milioni di dollari: il cinecomic con Dakota Johnson ha raccolto finora in tutto il mondo 77 milioni di dollari.

Prendi il volo – Migration chiude la top-five con 3 milioni di dollari e un totale di 120 milioni di dollari.

Superati due film in tenitura, Argylle e Wonka, troviamo un’altra nuova uscita: Drive-Away Dolls incassa solo 2.4 milioni di dollari, un dato sconfortante per la pellicola indie diretta da Ethan Coen e pubblicizzata da oltre un anno, che è costata una ventina di milioni di dollari.

La top-ten si chiude con The Beekeper, che incassa 1.9 milioni di dollari e sale a 63 milioni di dollari, e con gli episodi 4-5-6 della quarta stagione della serie religiosa The Chosen, che incassa 1.8 milioni di dollari salendo a 7.8 milioni complessivi.

INCASSI USA 23-25 FEBBRAIO 2024

Bob Marley: One Love: $13,500,000; totale $71,188,696 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training: $11,575,000; totale $11,575,000 Ordinary Angels: $6,500,000; totale $6,500,000 Madame Web: $6,000,000; totale $35,445,974 Migration: $3,000,000; totale $120,445,885 Argylle: $2,800,000; totale $41,691,585 Wonka: $2,535,171; totale $214,547,000 Drive-Away Dolls: $2,400,000; totale $2,400,000 The Beekeeper: $1,962,567; totale $63,145,000 The Chosen: S4 Episodes 4-6: $1,825,115; totale $7,899,127

Fonte: BOM

