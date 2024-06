La Pixar è tornata, e con lei anche la grande estate cinematografica americana: con le anteprime di giovedì pomeriggio è arrivata la conferma che Inside Out 2 sarà un successo al botteghino, ben al di sopra delle più rosee aspettative.

L’atteso sequel ha infatti incassato 13 milioni di dollari alle anteprime (che sono iniziate alle 3 del pomeriggio), ottenendo il miglior risultato del 2024 finora (Dune 2 aveva fatto 12 milioni). Un dato estremamente incoraggiante che porta a rialzare le previsioni sull’incasso del weekend. Il tracking delle ultime settimane puntava infatti a un debutto da 80 milioni di dollari in tre giorni, ma negli ultimi giorni (complici anche le recensioni decisamente positive) era apparso evidente che la cifra sarebbe stata più alta. Facendo un confronto, Toy Story 4 ottenne anteprime da 12 milioni e chiuse il suo primo weekend con 120 milioni di dollari: magari non ci sarà un’esplosione simile, ma è assolutamente possibile che si superino i 100 milioni di dollari. Il record storico Pixar per le anteprime lo detiene Gli Incredibili 2, che incassò 18.5 milioni di dollari e chiuse il suo primo weekend a 182.7 milioni di dollari.

Partito anche il lancio internazionale del film: finora ha raccolto circa 22 milioni di dollari in giro per il mondo (in Italia uscirà la prossima settimana). Anche in questo caso, appare evidente che il debutto globale da 135 pronosticato nelle ultime settimane verrà ampiamente superato.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

