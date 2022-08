Incassi USA: Bullet Train vince un weekend scarico di nuove uscite

Frenano, come previsto, gli incassi negli Stati Uniti: in mancanza di nuovi blockbuster di rilievo (dovremo aspettare il 23 settembre con l’uscita di Don’t Worry Darling per assistere a un po’ di movimento serio al botteghino) i cinema arrancano e Bullet Train rimane al primo posto dopo un esordio in linea con le aspettative.

L’action movie firmato Sony perde circa il 55%, raccogliendo altri 13.4 milioni di dollari, quanto basta per rimanere in vetta alla classifica, il che è tutto dire. In dieci giorni ha incassato 54.4 milioni di dollari, mentre all’estero ne ha raccolti 60, per un totale di 114.5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Seconda posizione per DC League of Super-Pets, che perde un altro 35% e incassa 7.1 milioni di dollari. Complessivamente il film d’animazione ha raccolto 58.3 milioni di dollari, un risultato decisamente sotto le aspettative. In tutto il mondo ha raggiunto i 109 milioni di dollari.

Subito sotto, al terzo posto (ma potrebbe risalire al secondo con i dati definitivi), troviamo nuovamente Top Gun: Maverick, con 6.5 milioni di dollari (un calo del 7% rispetto a una settimana fa), e un totale di 673 milioni di dollari, che salgono a 1.37 miliardi in tutto il mondo.

Scende in quarta posizione Thor: Love and Thunder, che incassa 5.3 milioni di dollari salendo a 325 milioni complessivi. In tutto il mondo è salito a quota 720 milioni.

Chiude la top-five Nope (che potrebbe risalire al quarto posto nei definitivi), con 5.3 milioni di dollari e una buona tenuta (ha perso solo il 37%), per un totale di 107.5 milioni di dollari.

L’unica nuova uscita ad aprire in top-ten è Fall, un thriller della Lionsgate che con 2.5 milioni di dollari si piazza solo al decimo posto. Da notare all’ottavo Bodies Bodies Bodies, la cui espansione in 500 schermi ha fruttato circa 3.2 milioni di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 12-14/8/2022

BULLET TRAIN – $13,400,297 / $54,483,000 DC LEAGUE OF SUPER-PETS – $7,170,148 / $58,347,000 TOP GUN: MAVERICK – $7,150,455 / $673,822,000 THOR: LOVE AND THUNDER – $5,311,000 / $325,395,211 NOPE – $5,300,430 / $107,516,000 MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $4,899,705 / $343,710,000 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – $3,999,561 / $72,149,000 BODIES BODIES BODIES – $3,251,067 / $3,576,795 ELVIS – $2,505,000 / $141,291,000 FALL – $2,505,000 / $2,505,000

Fonte: BOM