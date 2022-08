Incassi USA: Bullet Train vince il weekend con 30 milioni, calano gli incassi

Non è bastata l’uscita di Bullet Train, l’ultimo blockbuster della stagione estiva 2022, a frenare il calo al box-office americano: nel weekend sono stati infatti raccolti complessivamente 91 milioni di dollari, -6,4% rispetto a una settimana fa ma soprattutto il peggior dato da metà maggio. Probabilmente nelle prossime settimane il calo si farà ancora più pronunciato, nella speranza poi di un forte recupero nell’ultima parte dell’anno grazie alle numerose nuove uscite.

Apre al primo posto Bullet Train: il film con Brad Pitt incassa 30 milioni di dollari, in linea con le previsioni (anzi, i definitivi potrebbero essere anche un po’ di più), che salgono a 62.5 in tutto il mondo. Con un punteggio CinemaScore B+, come altri action movie simili, il film potrebbe avere delle gambe lunghe, soprattutto con poca offerta davanti a sé, e potrebbe avvicinarsi ai 90 milioni a fine corsa negli USA. Il budget del film, escluso marketing e distribuzione, si aggira proprio intorno ai 90 milioni.

Scende al secondo posto DC League of Super Pets: il cinecomic animato perde il 51% e incassa altri 11 milioni di dollari, salendo a 45 milioni di dollari complessivi. Al terzo posto troviamo invece Nope, che perde il 54% e raccoglie 8.5 milioni di dollari, per un totale di quasi 98 milioni di dollari.

Al quarto posto Thor: Love and Thunder raccoglie 7.6 milioni di dollari e sale a 316 milioni di dollari negli USA, superando il traguardo di Thor: Ragnarok e diventando il maggiore incasso della saga di Thor negli USA. In tutto il mondo ha sfiorato i 700 milioni di dollari (e questo senza essere uscito in Cina e Russia).

Quinta posizione per Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, che incassa altri 7.1 milioni di dollari e sale a 334 milioni di dollari, per un totale globale di 757.9 milioni di dollari. Al sesto posto Top Gun: Maverick incassa altri 7 milioni di dollari (perdendo solo il 16%!), per un totale di 662 milioni di dollari (nel weekend ha superato Titanic) e 1.35 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Tiene molto bene anche La ragazza della palude, con 5.6 milioni di dollari e un totale di 64 milioni di dollari. Apre all’ottavo posto la commedia Universal/Dreamworks Easter Sunday, diretta da Jo Koy: 5.25 i milioni di dollari raccolti dal film, che non sembra però aver avuto una risposta travolgente da parte del pubblico.

Nona posizione per Elvis, che incassa 4 milioni di dollari e sale a 136 milioni di dollari complessivi e 251 milioni in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto se si pensa al fatto che negli USA ha quadruplicato il weekend d’esordio, mostrando un’ottima tenuta.

INCASSI USA WEEKEND 5-7/8/2022

BULLET TRAIN – $30,125,000 / $30,125,000 DC LEAGUE OF SUPER-PETS – $11,200,118 / $45,102,000 NOPE – $8,499,945 / $97,969,000 THOR: LOVE AND THUNDER – $7,600,000 / $316,064,051 MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $7,110,315 / $334,578,000 TOP GUN: MAVERICK – $7,029,756 / $662,510,000 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – $5,649,596 / $64,623,000 EASTER SUNDAY – $5,250,000 / $5,250,000 ELVIS – $4,000,259 / $136,517,000 THE BLACK PHONE – $1,460,465 / $85,898,000

Fonte: BOM