Incassi USA: Bussano alla porta vince il primo weekend di febbraio

Febbraio inizia con incassi leggermente in salita rispetto all’ultimo weekend di gennaio negli Stati Uniti. Si è chiuso un mese in calo del 36% rispetto al triennnio pre-pandemico, ma in forte crescita rispetto all’anno scorso, e la speranza è che febbraio migliori ulteriormente, mentre il calendario cerca di arricchirsi di nuovi titoli.

Debutta in testa Bussano alla porta: il film di M. Night Shyamalan è il primo titolo a battere Avatar: la via dell’acqua dopo che il kolossal di James Cameron ha dominato la classifica per ben sette settimane. Il thriller ha raccolto 14.5 milioni di dollari, sotto le previsioni (si parlava di circa 17 milioni) e sotto i circa 17 milioni di Old, ma quanto basta per piazzarsi al primo posto. In tutto il mondo ha raccolto circa 21 milioni di dollari (ne è costati una ventina). Il punteggio CinemaScore C- non lascia presagire un gran passaparola, testimoniato anche dall’incasso inferiore alle previsioni, tuttavia la scarsità di nuove uscite nei prossimi 10 giorni dovrebbe dare abbastanza aria al film di Shyamalan.

Seconda posizione per un’altra nuova uscita: 80 for Brady incassa 12.5 milioni di dollari, in linea con le aspettative. Costato circa 28 milioni di dollari, il film della Paramount era indirizzato al pubblico più maturo (che dopo la pandemia sta disertando i cinema) e gli appassionati di football, con un cast composto da Tom Brady, Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field. Il CinemaScore A- è molto positivo, e non si esclude un’ottima tenuta nei prossimi giorni.

Al terzo posto troviamo Avatar: la via dell’acqua, con 10.8 milioni di dollari nel suo ottavo weekend, perdendo solo il 32%. Complessivamente la pellicola ha raccolto 636 milioni di dollari negli USA e ben 2.1 miliardi di dollari in tutto il mondo: è il quarto incasso di sempre a livello globale.

Al quarto posto troviamo Il gatto con gli stivali 2, con 7.9 milioni di dollari e un totale di 151 milioni di dollari negli USA, che salgono a 368 milioni di dollari in tutto il mondo.

Chiude la top-five BTS: Yet to Come in Cinemas, con 5.1 milioni di dollari e una media decisamente alta (oltre 4500 dollari per sala).

INCASSI USA 3-5 FEBBRAIO 2023

BUSSANO ALLA PORTA – $14,200,000 / $14,200,000 80 FOR BRADY – $12,500,000 / $12,500,000 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $10,800,000 / $636,420,442 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $7,950,000 / $151,292,670 BTS – YET TO COME IN CINEMAS – $6,280,000 / $9,124,384 A MAN CALLED OTTO – $4,175,000 / $53,003,403 M3GAN – $3,800,000 / $87,597,375 MISSING – $3,725,000 / $23,017,094 THE CHOSEN 3: EPISODI 1 E 2 – $3,641,538 / $18,253,627 PATHAAN – $2,709,905 / $14,278,188

Fonte: BOM