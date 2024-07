È Cattivissimo Me 2 a guidare la classifica della festività del 4 luglio, che fa parte di un weekend lungo sempre molto redditizio al box-office americano anche se di per sé non è la giornata con il maggior traffico (l’americano medio preferisce, ovviamente, il barbecue).

Il film d’animazione ieri ha raccolto ben 20.4 milioni di dollari, salendo così a 47.6 milioni di dollari. A questo punto, sembra abbastanza certo un incasso di circa 120 milioni di dollari tra mercoledì e domenica (con almeno 70-80 milioni raccolti tra venerdì e domenica), ma le idee si chiariranno definitivamente con i dati di oggi. Ricordiamo che il film Illumination è costato un centinaio di milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo Inside Out 2, che tiene bene e incassa altri 7.2 milioni di dollari, salendo così a 503 milioni di dollari: tagliando il traguardo del mezzo miliardo di dollari, è quindi diventato il terzo maggiore incasso animato della storia negli Stati Uniti. In tutto il mondo è arrivato a 1.07 miliardi.

Terza posizione per il thriller/horror A Quiet Place: Giorno 1, che incassa 4.7 milioni di dollari e sale a 73.3 milioni di dollari.

A un anno di distanza dal successo inaspettato di Sound of Freedom, Angel Studios ci riprova con un film dal nome simile: Sound of Hope: the Story of Possum Trot, che debutta al quarto posto con 3.2 milioni di dollari.

Horizon: an American Saga – Capitolo 1, al quinto posto, incassa infine 1.9 milioni di dollari. Complessivamente ne ha raccolti finora 16.7 al box-office americano.

Fonte: The-Numbers

