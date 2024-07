Il weekend del Quattro Luglio inizia benissimo al box-office americano: ieri 3 luglio infatti Cattivissimo Me 4 ha raccolto ben 27 milioni di dollari, cifra “pura” non essendoci state anteprime martedì sera.

Il paragone diretto è con Super Mario Bros. – il Film, che uscì mercoledì 5 aprile senza anteprime e prima del weekend di Pasqua. Il film Illumination / Nintendo raccolse ben 31.7 milioni di dollari e chiuse il primo weekend con 204 milioni di dollari in cinque giorni (146 tra venerdì e domenica). Per Cattivissimo Me 4 è ancora presto per fare proiezioni: la festa del Quattro Luglio cade di giovedì e solitamente non porta incassi stellari, inoltre la concorrenza di Inside Out 2 si farà sentire. Le ipotesi sono comunque che possa incassare tra i 120 e i 140 milioni di dollari in cinque giorni, i cui 80-90 tra venerdì e domenica.

E a proposito di Inside Out 2, il film Pixar sembra resistere bene incassando altri 7.3 milioni di dollari mercoledì: questa sera supererà i 500 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, diventando l’ottavo titolo più veloce di sempre a raggiungere questa soglia in soli 21 giorni (Barbie ce ne aveva messi 22).

Al terzo posto troviamo A Quiet Place: Giorno 1, che tiene sempre bene e incassa altri 4.3 milioni di dollari, salendo così a 68.4 milioni di dollari con la sicurezza di superare i 100 milioni nel weekend.

Quarta posizione per Bad Boys: Ride or Die, che incassa altri 1.2 milioni di dollari e sale a 169.2 milioni di dollari.

Infine, chiude la top-five Horizon: an America Saga – Capitolo 1, con 1.1 milioni di dollari e solo 14.9 milioni di dollari complessivi. Vedremo se nel corso del weekend del Quattro Luglio riuscirà a recuperare terreno…

Fonte: The-Numbers

