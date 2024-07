È stato un weekend lungo del Quattro Luglio all’insegna dell’animazione negli Stati Uniti, con le famiglie americane che tra un barbecue e l’altro sono corse al cinema. La conseguenza è una crescita notevole degli incassi rispetto a un anno fa: l’intera classifica ha raccolto circa 155 milioni di dollari in tre giorni, con un’impennata del 23% rispetto al 2023. I successi delle ultime settimane stanno chiudendo il gap rispetto al 2023: se a fine maggio il calo negli incassi complessivi ammontava al 28%, ora si riduce al 17%.

Ma passiamo al grande vincitore: Cattivissimo Me 4 trionfa con 75 milioni di dollari in tre giorni, che salgono a 122.6 milioni complessivi in cinque giorni (inclusa quindi la festa del Quattro Luglio). Il film d’animazione della Illumination, costato solo 100 milioni di dollari, ha iniziato anche il suo lungo lancio internazionale (che si protrarrà lungo tutta l’estate, in Italia per esempio uscirà il 21 agosto con anteprime il 7 agosto), debuttando con 106.9 milioni di dollari in 73 territori e un totale globale di 229.5 milioni di dollari.

Seconda posizione in classifica per Inside Out 2, che continua la sua corsa quasi noncurante di Cattivissimo Me 4, incassando altri 30 milioni di dollari in tre giorni e salendo a ben 533.8 milioni di dollari che diventano 1.2 miliardi di dollari in tutto il mondo (dopo aver battuto Minions è diventato il quinto maggiore incasso animato della storia).

Tiene molto bene al terzo posto, fungendo da controprogrammazione per gli adulti, A Quiet Place: Giorno 1, con 21 milioni di dollari e un totale di 94.4 milioni di dollari (che salgono a 178 in tutto il mondo), un ottimo risultato per un thriller/horror costato una settantina di milioni.

Meno convincente l’esordio di MaXXXine, che incassa 6.7 milioni di dollari in quarta posizione: è comunque il miglior debutto nella trilogia, ma ci si aspettava un dato un po’ migliore soprattutto dopo l’accoglienza positiva del pubblico.

Al quinto posto Bad Boys: Ride or Die incassa 6.5 milioni di dollari, salendo a 177 milioni di dollari complessivi, mentre al sesto posto Horizon: An American Saga – Capitolo 1 non decolla e incassa 5.5 milioni di dollari, salendo a 22.2 milioni di dollari complessivi. Settima posizione per Sound of Hope: The Story of Possum Trot, che incassa 3.2 milioni di dollari e sale a 6.8 milioni di dollari in cinque giorni. La speranza di Angel Studios era che questo nuovo film potesse replicare il successo di Sound of Freedom (in grado di arrivare a 250 milioni di dollari in tutto il mondo), ma così non è stato.

INCASSI USA WEEKEND 5-7 LUGLIO 2024

Despicable Me 4 – Incasso weekend: $75,000,000, Incasso totale: $122,600,325 Inside Out 2 – Incasso weekend: $30,000,000, Incasso totale: $533,823,699 A Quiet Place: Day One – Incasso weekend: $21,001,000, Incasso totale: $94,356,771 MaXXXine – Incasso weekend: $6,705,038, Incasso totale: $6,705,038 Bad Boys: Ride or Die – Incasso weekend: $6,550,000, Incasso totale: $177,359,121 Horizon: An American Saga – Chapter 1 – Incasso weekend: $5,480,000, Incasso totale: $22,191,635 Sound of Hope: The Story of Possum Trot – Incasso weekend: $3,219,811, Incasso totale: $6,811,094 Kalki 2898 AD – Incasso weekend: $1,834,000, Incasso totale: $7,309,000 The Bikeriders – Incasso weekend: $1,300,000, Incasso totale: $19,336,395 Kinds of Kindness – Incasso weekend: $860,000, Incasso totale: $3,833,371

