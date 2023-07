Doppio traguardo al box-office americano per Barbenheimer: con gli incassi di martedì 25 luglio, Barbie e Oppenheimer hanno superato due importanti soglie in soli cinque giorni di sfruttamento (più le anteprime di giovedì scorso).

Barbie, in particolare, ha raccolto 26 milioni di dollari (pareggiando totalmente gli incassi di lunedì), salendo a 214 milioni di dollari complessivi. Il film ha superato i 200 milioni alla stessa velocità di Super Mario Bros. qualche mese fa, con la differenza che quest’ultimo aveva tutte le sale IMAX e PLF che voleva. Di questo passo il film Warner supererà i 300 milioni negli Stati Uniti entro sabato.

Oppenheimer per contro ha incassato altri 12 milioni di dollari: il miglior martedì in assoluto per un film drammatico vietato ai minori dall’inizio della pandemia. Complessivamente il film di Christopher Nolan ha raggiunto i 107 milioni di dollari, superando il traguardo dei 100 milioni in soli cinque giorni.

Secondo le proiezioni degli analisti, i due film domineranno ancora il box-office il prossimo weekend, battendo di gran lunga Haunted Mansion della Disney. Barbie dovrebbe calare del 57% incassando una settantina di milioni di dollari in tre giorni, salendo sopra i 316 milioni di dollari, mentre Oppenheimer dovrebbe calare meno (circa il 46%) e incassare altri 45 milioni di dollari, salendo a un totale di 170 milioni di dollari. Haunted Mansion dovrebbe invece piazzarsi al terzo posto con poco meno di 30 milioni di dollari in tre giorni.

Fonte: boxoffice.com

Classifiche consigliate