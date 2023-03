Incassi USA: Creed III mette KO il weekend con 58.6 milioni di dollari!

È stato un ottimo weekend al box-office italiano, grazie alla sorpresa di Creed III, agli altri film in tenitura e a un altro buon esordio. Complessivamente sono stati raccolti 112 milioni di dollari, di cui poco meno della metà è andato al primo film in classifica.

Il terzo film della saga di Creed, forte di un’ottima accoglienza da parte della critica e di un punteggio CinemaScore A- (che riflette un passaparola molto positivo), aveva lasciato intuire già venerdì di essere destinato a superare le aspettative degli analisti. Le previsioni iniziali parlavano di 30/35 milioni di dollari nei tre giorni, un buon esordio non troppo distante da quello dei primi due film. Alla fine, invece, di milioni ne ha incassati ben 58.6 negli Stati Uniti (che salgono a più di 100 in tutto il mondo). Ne è costati circa 75, più il marketing e la distribuzione.

È il miglior esordio della saga (sia di Creed che di Rocky), il miglior esordio di sempre per un film sportivo. Non solo: è il miglior weekend d’esordio per un film diretto da un regista esordiente nero (Michael B. Jordan, qui per la prima volta dietro la macchina da presa). Inoltre, è il secondo weekend consecutivo che Jonathan Majors ha un film al primo posto in classifica: è decisamente raro per un attore, per non parlare del fatto che è un attore nero.

Infine, si tratta del miglior esordio di sempre per Amazon, che è proprietaria di MGM. Per gestire al meglio la distribuzione americana del film, Amazon ha fatto confluire definitivamente in MGM la casa di distribuzione e marketing United Artists Releasing (dopo una serie di insuccessi indie al botteghino alla fine del 2022, incluso Bones and All). È stata poi montata una campagna marketing notevole, che non ha coinvolto soltanto i mezzi tradizionali (incluse comparsate al SNL, eventi promozionali, spot durante eventi sportivi eccetera), ma anche un’imponente campagna trasversale su tutte le piattaforme di vendita di Amazon, anche in maniera piuttosto creativa: un esempio moderno di sinergia che sfrutta al meglio le varie divisioni di quella che a tutti gli effetti è l’azienda più vasta al mondo.

Il risultato si è visto, e darà ulteriore motivazioni ad Amazon per investire sulla distribuzione cinematografica prima che in streaming: non è un caso che recentemente lo studio abbia annunciato di voler distribuire in sala Air di Ben Affleck, anziché direttamente in streaming.

Al secondo posto nella classifica americana troviamo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che nel suo terzo weekend incassa altri 12.4 milioni di dollari perdendo il 61% rispetto a una settimana fa. Complessivamente il cinecomic ha incassato 186.7 milioni di dollari negli USA e 232.7 milioni fuori dagli USA, per un totale di 419.5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Scivola al terzo posto Cocainorso, con 11 milioni di dollari e un calo del 53% rispetto all’esordio. Si tratta di un calo piuttosto pronunciato, ma atteso visto il CinemaScore B-. Complessivamente la pellicola ha raccolto finora 41 milioni di dollari negli USA e 52 in tutto il mondo.

Apre al quarto posto Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Swordsmith Village, con 10.1 milioni di dollari, in linea con quanto si prevedeva, e un totale globale di 22.4 milioni di dollari. È un buon esordio, anche se lontano dal sorprendente risultato de Il treno mugen, che nel 2021 anche grazie alla scarsissima offerta in piena pandemia debuttò con 22.7 milioni di dollari e divenne campione d’incassi globale.

Chiude la top-five Jesus Revolution: il film Lionsgate, dopo l’ottimo esordio di una settimana fa, raccoglie altri 8.6 milioni di dollari e sale a 30.5 milioni di dollari complessivi.

Tra le nuove uscite, segnaliamo l’action comedy Operation Fortune: Ruse de Guerre, che apre al settimo posto con 3.1 milioni di dollari, poco sotto le previsioni iniziali.

INCASSI USA WEEKEND 3-5 MARZO 2023

Creed III – $58,658,008 – $58,658,008 Ant-Man and the Wasp: Quantumania – $12,471,000 – $186,799,000 Cocaine Bear – $11,020,000 – $41,288,320 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Swordsmith Village – $10,117,806 – $10,117,806 Jesus Revolution – $8,650,000 – $30,541,391 Avatar: The Way of Water – $3,578,000 – $670,632,000 Operation Fortune: Ruse de guerre – $3,160,000 – $3,160,000 Puss in Boots: The Last Wish – $2,720,000 – $177,127,795 Magic Mike’s Last Dance – $1,180,000 – $25,363,000 80 for Brady – $845,000 – $38,318,383

Fonte: BOM