Incassi USA: DC League of Super-Pets vince il weekend con 23 milioni di dollari

Brusca frenata al botteghino americano, come prevedibile vista la scarsità di uscite di alto profilo escluso il film d’animazione DC League of Super-Pets che, tuttavia, ha deluso le aspettative. Per la prima volta da fine maggio si torna sotto i 100 milioni raccolti nel weekend, per la precisione 93 milioni di dollari.

Il film firmato Warner Bros. raccoglie solo 23 milioni di dollari in 4314 cinema: un risultato decisamente al di sotto delle previsioni iniziali, che erano più alte anche per via dei talent coinvolti nel doppiaggio (da The Rock a Kevin Hart). Un simile esordio è poco incoraggiante per una pellicola costata un centinaio di milioni di dollari, anche se il punteggio CinemaScore A- lascia immaginare un buon passaparola per le prossime settimane. Fuori dagli USA il film ha raccolto 18.4 milioni di dollari in 64 territori.

Scende al secondo posto Nope: il thriller/horror incassa altri 18.5 milioni di dollari, con un calo del 58%, in linea con altri film di questo genere ma più brusco di quello di Us – Noi, secondo film di Jordan Peele. Complessivamente, Nope ha incassato 80.5 milioni di mdollari dollari negli USA.

Terza posizione per Thor: Love and Thunder, che incassa altri 13 milioni di dollari nel suo quarto weekend di sfruttamento, per un totale di 301 milioni di dollari che salgono a 662 in tutto il mondo.

Al quarto posto troviamo Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, che tiene be ne e raccoglie altri 10.8 milioni di dollari, per un totale di ben 320 milioni di dollari negli USA che diventano 710 in tutto il mondo.

Chiude la top-five l’inevitabile Top Gun: Maverick, con altri 8.2 milioni di dollari e un totale di 650 milioni di dollari, che salgono a 1.3 miliardi in tutto il mondo.

INCASSI USA WEEKEND 29-31/7/2022

DC LEAGUE OF SUPER PETS – $23,000,000 / $23,000,000 NOPE – $18,549,575 / $80,583,000 THOR: LOVE AND THUNDER – $13,075,000 / $301,522,269 MINIONS 2: QUANDO GRU DIVENTA CATTIVO – $10,880,375 / $320,411,000 TOP GUN: MAVERICK – $8,200,300 / $650,104,000 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – $7,524,799 / $53,526,000 ELVIS – $5,830,000 / $129,000,707 THE BLACK PHONE – $2,499,755 / $83,119,000 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – $2,080,155 / $369,493,000 VENGEANCE – $1,750,000 / $1,750,000

Fonte: BOM