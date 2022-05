LEGGI – La recensione

È un netto calo quello registrato daal box-office americano: quando abbiamo parlato delle preoccupazioni legate al punteggio CinemaScore B+ parlavamo proprio di questo. Certo, si tratta sempre e comunque di cifre molto notevoli, ma la frenata del film rispetto ad altri cinecomic Marvel è indubbia: nel suo secondo weekend, negli Stati Uniti, ha infatti raccolto altri 61 milioni di dollari, ovvero il 67% in meno rispetto al weekend d’esordio. Ancheebbe un calo paragonabile, ma con un esordio molto più alto e soprattutto condizionato dall’ondata Omicron. Il primo, per fare un paragone, perse solo il 49%, e recentementeha perso il 50%.ha perso il 54%,il 62%. Di recente soloha perso di più: il 68%, ma era un contesto cinematografico ben diverso.

Negli Stati Uniti la pellicola ha raggiunto i 292 milioni di dollari, e a breve supererà i 300. Fuori dagli USA, invece, ha raccolto complessivamente 396 milioni di dollari, arrivando a 688 milioni in tutto il mondo e battendo l’intero incasso di Doctor Strange (678 milioni di dollari) in due settimane. Tra i territori in cui sta andando meglio segnaliamo la Corea del Sud, dove ha raccolto 41.4 milioni di dollari, e il Regno Unito dove sfiora i 37 milioni di dollari. Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita in Cina, ma è improbabile che la ottenga.

Tornando negli Stati Uniti, al secondo posto nel weekend troviamo Troppo cattivi, con altri 6.8 milioni di dollari (e un’ottima tenuta, -28%), per un totale di 66 milioni di dollari. Tiene molto bene anche Sonic 2 – il film, con 4.5 milioni di dollari e un totale di 175 milioni di dollari.

Apre solo al quarto posto Firestarter, con 3.8 milioni di dollari: il remake dell’adattamento del romanzo di Stephen King firmato Universal totalizza un incasso inferiore alle aspettative, ottenendo peraltro un punteggio CinemaScore C-, con un passaparola negativo. La pellicola è uscita in contemporanea sulla piattaforma streaming Peacock, ed è l’ennesima volta che un film Universal performa peggio del previsto al botteghino uscendo in day-and-date (altri esempi: Marry Me, Halloween Kills).

Chi continua a tenere benissimo è, invece, Everything Everywhere All at Once: al quinto posto, il film perde solo il 6% degli incassi e raccoglie altri 3.3 milioni di dollari, salendo a 47.1 milioni di dollari. È il terzo migliore incasso di sempre di A24, dopo Diamanti grezzi (50 milioni) e Lady Bird (48.9 milioni). Presto diventerà il primo.

INCASSI USA 13-15 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $61,003,000 / $291,862,523 TROPPO CATTIVI – $6,899,890 / $66,284,000 SONIC 2 – IL FILM – $4,550,000 / $175,700,000 FIRESTARTER – $3,820,000 / $3,820,000 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $3,302,720 / $47,103,580 ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – $2,420,312 / $90,046,000 THE LOST CITY – $1,730,000 / $97,150,000 THE NORTHMAN – $1,700,145 / $31,158,000 FAMILY CAMP – $1,426,775 / $1,426,775 THE UMBEREABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT – $1,050,000 / $18,217,570

Fonte: BOM