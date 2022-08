Incassi USA: Dragon Ball Super: Super Hero vince il weekend con 20 milioni di dollari

Crescono, anche se di poco (+16%), gli incassi al box-office americano rispetto a una settimana fa, ma rimangono decisamente bassi rispetto all’auspicabile ritorno alla normalità pre-pandemica (-36% rispetto allo stesso periodo nel 2019). Con 76.3 milioni di dollari incassati in tre giorni, siamo allo stesso livello di agosto 2021, quando la situazione era molto peggiore di quella attuale. Il motivo, lo ripetiamo da qualche settimana e continueremo a farlo verosimilmente fino a ottobre, è la scarsità di nuove uscite: una situazione dovuta alla riorganizzazione delle grandi produzioni da parte delle major di Hollywood e ai ritardi degli ultimi due anni.

Apre così in testa alla classifica Dragon Ball Super: Super Hero, con 20.1 milioni di dollari, una cifra decisamente sopra le aspettative iniziali. Il film ha raccolto altri 12 milioni di dollari in 31 territori, per un esordio globale da 32 milioni di dollari. In Italia uscirà il 29 settembre.

Apre al secondo posto Beast: il film con Idris Elba incassa 11.5 milioni di dollari, in linea con le aspettative. Anche all’estero ha raccolto una decina di milioni di dollari, per un lancio globale di 21.8 milioni di dollari.

Scende al terzo posto, perdendo il 40% dopo due weekend in testa alla classifica, Bullet Train: il film action raccoglie altri 8 milioni di dollari, salendo a 68.9 milioni di dollari complelssivi. In tutto il mondo ha superato i 150 milioni di dollari, ma deve ancora uscire in Corea del Sud, Italia e Giappone entro una settimana.

Top Gun: Maverick chiude il suo tredicesimo weekend al cinema perdendo solo il 17% e incassando ben 5.8 milioni di dollari, per un totale di 720 milioni di dollari e 1.4 miliardi in tutto il mondo. Rimane il maggiore incasso dell’anno sia negli USA che nel mondo, e intanto è salito al sesto posto della classifica di tutti i tempi in nordamerica.

Chiude la top-five DC League of Super-Pets, con 5.7 milioni di dollari e un totale di 67.4 milioni di dollari. In tutto il mondo il cinecomic animato della Warner Bros. ha superato i 130 milioni di dollari, un risultato decisamente sotto le aspettative. Da noi uscirà l’1 settembre.

Da notare, all’ottavo posto Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, che incassa altri 3.5 milioni di dollari e sale così a 350 milioni di dollari. Fuori dagli USA ha incassato complessivamente 483 milioni di dollari, per un totale di 833 milioni globali. Da notare l’uscita cinese, dove dopo una buona partenza ha rallentato piazzandosi terzo per un totale di 11 milioni di dollari.

INCASSI USA 19-21 / 8 / 2022

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – $20,100,000 / $20,100,000 BEAST – $11,570,000 / $11,570,000 BULLET TRAIN – $8,000,214 / $68,985,000 TOP GUN: MAVERICK – $5,850,166 / $683,375,000 DC LEAGUE OF SUPER PETS – $5,775,000 / $67,485,000 THOR: LOVE AND THUNDER – $4,031,000 / $332,112,624 NOPE – $3,549,780 / $113,761,000 MINIONS: THE RISE OF GRU – $3,520,010 / $350,037,000 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – $3,149,692 / $77,725,000 BODIES BODIES BODIES – $2,412,208 / $7,439,343

Fonte: BOM