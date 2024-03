La Warner Bros. aveva concluso in bellezza il 2023 al box-office americano con Wonka, e la Warner Bros. gli ha ridato vita con Dune: Parte Due. Siamo dovuti arrivare al primo weekend di marzo perché la situazione al botteghino ripartisse, o per lo meno migliorasse dopo due mesi di stallo. L’uscita di un grande blockbuster ha fatto volare ottenere alla classifica il secondo risultato migliore del 2024 finora, con 112 milioni di dollari, secondo solo al secondo weekend di gennaio (quando Mean Girls contribuì a far raggiungere i 116 milioni). Stavolta è merito principalmente di una pellicola sola, Dune: Parte Due appunto, che con 81.5 milioni di dollari si aggiudica il miglior esordio dai tempi di Taylor Swift: The Eras Tour a ottobre 2023 (93 milioni di dollari).

Il dato raddoppia l’esordio del primo film, che nel 2021 in pieno Covid e penalizzato dal Project Popcorn della Warner Bros. (che imponeva un day-and-date cinema/streaming a tutti i propri film) aveva incassato 41 milioni di dollari nel suo primo weekend, chiudendo poi la sua corsa poco sopra i 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Questa Parte Due punta decisamente più in alto, non a caso ha chiuso un primo weekend da ben 178 milioni di dollari globali in cinque giorni, 97 dei quali raccolti nei territori internazionali. A guidare la lista il Regno Unito con 11.8 milioni, seguito dalla Francia con 9.6 milioni, la Germania con 9.1 milioni, la Corea del Sud con 6.9 milioni e l’Australia con 6 milioni. In Cina e Giappone deve ancora uscire, e ci si aspetta che faccia grandi cose.

Il risultato ottenuto da Dune: Parte Due è particolarmente significativo se si pensa al genere a cui appartiene, la fantascienza, che raramente risulta così popolare. Inoltre, cementa lo status di star dei protagonisti Timothée Chalamet (fresco del successo di Wonka) e Zendaya. Il punteggio CinemaScore A indica un passaparola molto positivo che si è già fatto sentire nei dati del sabato e della domenica (questi ultimi potrebbero addirittura essere stati sottostimati, quindi lunedì sera i dati definitivi del weekend potrebbero essere superiori a queste proiezioni). Inoltre il pubblico ha preferito aspettare pur di vedere il film nelle sale PLF (che hanno ottenuto il 48% degli incassi) e IMAX (32 milioni in tutto il mondo), motivo per cui gli incassi del primo giorno non sono risultati particolarmente frontloaded.

Costato circa 190 milioni di dollari (finanziati per lo più da Legendary Pictures), più almeno 100 milioni di marketing, il film dovrebbe avere una vita piuttosto lunga al box-office: è presto per prevedere gli incassi finali, ma verosimilmente supererà i 600 milioni in tutto il mondo.

Tornando alla classifica americana, Bob Marley: One Love segue al secondo posto nel weekend con 7.4 milioni di dollari, per un totale di ben 82.7 milioni di dollari che diventano 146 in tutto il mondo: un successo davvero insperato per la Paramount.

Al terzo posto rimane il dramma Ordinary Angels, che incassa 3.8 milioni di dollari e sale a 12 milioni complessivi. Al quarto posto Madame Web incassa altri 3.2 milioni di dollari, salendo a 40 milioni negli USA e 90 in tutto il mondo (ne è costati un’ottantina).

Chiude la top-five la nuova infornata di episodi di The Chosen – Stagione 4, che incassa 3.1 milioni di dollari.

INCASSI USA 1-3 MARZO 2024

Dune: Part Two: $81,500,000; totale $81,500,000 Bob Marley: One Love: $7,430,000; totale $82,771,080 Ordinary Angels: $3,850,000; totale $12,561,122 Madame Web: $3,200,000; totale $40,441,516 The Chosen: S4 Episodes 7-8: $3,154,905; totale $3,915,535 Migration: $2,500,000; totale $123,456,880 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training: $2,065,000; totale $15,701,455 Wonka: $1,735,000; totale $216,760,157 Argylle: $1,400,000; totale $43,968,805 The Beekeeper: $1,114,519; totale $64,928,965

