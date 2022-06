Forse per la prima volta dall’inizio della pandemia negli Stati Uniti ci sarà una classifica nel weekend davvero ricca e variegata, con una distribuzione quasi normale degli incassi: potrebbero esserci addirittura cinque film con un incasso maggiore di 20 milioni di dollari. Questa era la prassi nel 2019, ma dopo il lockdown solo i grandi blockbuster e i film evento sono riusciti a catalizzare l’attenzione del pubblico, creando una forte disparità tra la vetta della top-ten e le altre posizioni.

A debuttare al primo posto venerdì è Elvis, il nuovo film di Baz Luhrmann distribuito dalla Warner Bros, che con 12.7 milioni di dollari incassati venerdì (3.5 vengono dalle anteprime di giovedì) dovrebbe chiudere il weekend ben al disopra delle previsioni della major, che ipotizzava un incasso di 25 milioni in tre giorni. In realtà le attuali proiezioni parlano di una cifra ben superiore ai 30 milioni, se non oltre i 35 milioni: il CinemaScore A- parla chiaro, il passaparola è molto positivo. Ricordiamo che la pellicola è costata 85 milioni di dollari e dura 159 minuti.

Al secondo posto apre Black Phone: l’horror targato Blumhouse incassa 10.2 milioni di dollari (di cui 3 alle anteprime), battendo l’esordio di Candyman e di The Conjuring 3. Si prevede un weekend vicino ai 30 milioni (ne è costati solo 18).

Al terzo posto venerdì troviamo Top Gun: Maverick, che nel suo quinto venerdì incassa 8.3 milioni di dollari (perdendo solo il 28%) con un totale che sfiora il mezzo miliardo di dollari (cifra che supererà oggi). Nel suo terzo weekend dovrebbe incassare intorno ai 29 milioni di dollari, ma non è da escludere che chiuda al secondo posto battendo Black Phone.

Quarta posizione per Jurassic World: il dominio, che incassa 7.4 milioni di dollari venerdì e potrebbe chiudere il weekend intorno ai 25 milioni di dollari (superando i 300 milioni complessivi).

A chiudere la top-five troviamo Lightyear – La vera storia di Buzz, che crolla dalla prima posizione con soli 5.4 milioni di dollari. È un calo veramente drastico: si prevede un weekend intorno ai 17/20 milioni di dollari.

Fonte: Deadline