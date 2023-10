Con 2.85 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera, L’esorcista – il credente si prepara ad affrontare il weekend nei binari delle previsioni degli analisti, che in base al tracking avevano previsto una trentina di milioni di dollari in tre giorni. C’è chi ritiene che il film potrebbe superare i 30 milioni e puntare più verso i 35, ma è meglio andare cauti soprattutto perchè il lancio è stato in parte penalizzato dal persistere dello sciopero degli attori, e in parte dalla decisione last minute della Universal di anticipare di una settimana l’uscita del film a causa dell’annuncio dell’uscita di Taylor Swift: The Eras Tour giovedì prossimo. Questo ha reso il panorama cinematografico horror di questo mese di ottobre un po’ più affollato del previsto: solo una settimana fa è uscito Saw X, che alle anteprime aveva incassato circa due milioni di dollari, chiudendo il primo weekend con 18 milioni e tenendo molto bene tutta la settimana (giovedì ha sfiorato i 25 milioni complessivi).

La differenza stra Saw X e L’esorcista – il credente è che il primo è costato circa 13 milioni di dollari alla Lionsgate, il secondo è costato quasi 400 milioni di dollari alla Universal, la quale ha acquistato i diritti di produzione completi del franchise per poterne realizzare una trilogia (pare che 100 milioni secchi siano andati alla casa di produzione Morgan Creek senza che questa dovesse fare alcunché, per i soli diritti insomma). Il budget di produzione vero e proprio de L’esorcista – il credente, comunque, ammonta a una trentina di milioni di dollari.

È chiaro che il confronto diretto che verrà fatto sarà con il primo film della trilogia di Halloween, diretto sempre da David Gordon Green, che nel 2018 incassò ben 7.7 milioni di dollari alle anteprime di giovedì per chiudere il primo weekend con la cifra incredibile di 76.2 milioni di dollari. Ebbene, è una cifra che non verrà neanche sfiorata, detto questo vi terremo aggiornati sull’andamento del film durante il weekend!

