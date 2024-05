Parte in salita la corsa di Furiosa: a Mad Max Saga, almeno per quanto riguarda gli incassi alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti. Il film di George Miller ha infatti incassato 3.5 milioni di dollari, un dato leggermente inferiore ai 3.7 milioni che incassò Mad Max: Fury Road nove anni fa sempre alle anteprime.

L’impressione è che l’andamento possa essere in linea con quello del suo predecessore, tenendo però conto che stavolta il film esce durante il ricco weekend lungo del Memorial Day, in cui si stima che potrebbe incassare intorno ai 40/45 milioni di dollari in quattro giorni. Fury Road ne incassò 45 in tre giorni, arrivando a chiudere la sua corsa con 380 milioni di dollari e a ottenere 10 nomination agli Oscar e ben sei vittorie.

Costato 168 milioni di dollari, Furiosa dovrà reggere bene il confronto anche nel contesto internazionale. Domani il punteggio CinemaScore ci farà capire che tipo di passaparola avrà, da parte sua l’accoglienza al Festival di Cannes è stata molto positiva e la critica ha apprezzato il film.

Alle anteprime di giovedì sera Garfield – Una missione gustosa ha incassato 1.9 milioni di dollari, che dovrebbero tradursi in un incasso nel weekend lungo di circa 35 milioni di dollari: in occasione del Memorial Day i film per famiglie funzionano abbastanza bene, quindi non è da escludere che la performance sia migliore delle aspettative, anche se la concorrenza di IF – Gli amici immaginari si farà sentire. Il film di John Krasinski dovrebbe incassare intorno ai 15 milioni di dollari nel suo secondo weekend di sfruttamento.

