Un altro weekend molto deludente al box-office americano, che inaugura giugno con soli 64 milioni di dollari incassati in tre giorni, complice la totale assenza di nuove uscite di rilievo. Sono quindi i film in tenitura a riservare qualche sorpresa: la classifica infatti è rivoluzionata rispetto al weekend del Memorial Day, con i film per famiglie a farla da padroni.

Ecco quindi che Garfield – Una missione gustosa sale al primo posto, grazie a una buona tenuta rispetto alla settimana scorsa incassa 14 milioni di dollari e sale così a 51 milioni di dollari, che diventano 152 in tutto il mondo (ne è costati una sessantina).

Sale al secondo posto IF – Gli amici immaginari, che sorprende più di tutti per l’ottima tenuta e incassa altri 10.8 milioni di dollari, salendo a 80 milioni complessivi. Il film con Ryan Reynolds non può vantare un andamento altrettanto incoraggiante all’estero, e così deve accontentarsi di un totale globale di 138 milioni di dollari (ne è costati un centinaio).

Scivola così al terzo posto Furiosa: A Mad Max Saga, che ha invece una tenuta più da blockbuster e perde il 59%, con 10.7 milioni di dollari e un totale di quasi 50 milioni di dollari. Il film di George Miller frena anche all’estero e sale a 110 milioni complessivi.

Continua invece la corsa di Il regno del pianeta delle scimmie, che al quarto posto incassa 8.8 milioni di dollari e sfiora i 140 milioni complessivi: in tutto il mondo il film di Wes Ball ha raccolto 337 milioni di dollari.

Chiude la top-five The Fall Guy, con 4.2 milioni di dollari e un totale di 80 milioni di dollari (157 in tutto il mondo).

La classifica prosegue con The Strangers: Chapter 1 al sesto posto, che incassa 3.6 milioni di dollari e sale a 28.3 milioni complessivi. Le altre tre posizioni vedono degli esordi: al settimo posto l’anime Haikyuu!! Battaglia all’ultimo rifiuto, che apre con 3.5 milioni di dollari. Ottava posizione per In a Violent Nature, con 2.1 milioni di dollari, mentre Ezra debutta al nono posto con quasi 1.2 milioni di dollari. Chiude la top-ten Sight, che incassa quasi 1.1 milioni di dollari e sale a 5.8 milioni complessivi.

INCASSI USA 31 MAGGIO 2 GIUGNO 2024

The Garfield Movie – $14,000,000 (Totale: $51,572,331) IF – $10,801,000 (Totale: $80,429,950) Furiosa: A Mad Max Saga – $10,750,000 (Totale: $49,667,619) Kingdom of the Planet of the Apes – $8,800,000 (Totale: $139,996,059) The Fall Guy – $4,200,000 (Totale: $80,285,405) The Strangers: Chapter 1 – $3,600,000 (Totale: $28,365,840) Haikyuu!! The Dumpster Battle – $3,500,000 (Totale: $3,500,000) In a Violent Nature – $2,119,000 (Totale: $2,119,000) Ezra – $1,183,581 (Totale: $1,183,581) Sight – $1,084,918 (Totale: $5,888,028)

Fonte: BOM

