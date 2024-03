Lo avevamo intuito già dalle anteprime di giovedì sera, molto sopra le aspettative, ma i dati sugli incassi di venerdì di Godzilla e Kong: il nuovo impero al box-office americano confermano che il nuovo film del MonsterVerse si prepara a chiudere un weekend d’esordio davvero “titanico”.

Il kolossal ha infatti raccolto 37 milioni di dollari venerdì (inclusi i 10 milioni delle anteprime, quindi 27 milioni nella giornata “pura”), una cifra decisamente sopra le più rosee previsioni degli analisti. Per fare alcuni confronti, è un dato superiore ai 32.2 milioni di Dune: Parte Due, e il quinto maggiore incasso di sempre nel prefestivo del Venerdì Santo. È anche il secondo migliore esordio di sempre del franchise dopo Godzilla (38.4 milioni), e sopra Godzilla X Kong (27 milioni), Kong: Skull Island (20.1 milioni), Godzilla: King of the Monsters (19.5 milioni) e Godzilla vs. Kong (9.7 milioni, ma in pieno “project popcorn” durante il Covid).

A questo punto non è da escludere un weekend da 80 milioni di dollari in 3 giorni, anche perché il punteggio CinemaScore è A- (decisamente positivo dopo che la critica è sembrata più tiepida), a dimostrazione che probabilmente gli ottimi incassi non saranno frontloaded.

In tutto questo, va ricordato che il budget di questo sequel è molto inferiore a quello dei suoi predecessori: 135 milioni di dollari più il marketing, riflettendo la consapevolezza che il mercato cinese non è più favorevole come una volta e che quindi questi blockbuster devono “cavarsela da soli”.

Cina dove tuttavia Godzilla e Kong sta andando molto bene: sabato ha raccolto infatti 18.1 milioni di dollari, per un totale di 31.5 milioni in due giorni: chiuderà il primo weekend con 45 milioni se non di più.

Il resto della classifica USA di venerdì

Al secondo posto negli USA troviamo Ghostbusters: Minaccia Glaciale, con 5.5 milioni di dollari e un vistoso calo del 66% rispetto a una settimana fa. Il blockbuster ha raccolto finora solo 63 milioni di dollari. Subito sotto, Kung Fu Panda 4 tiene molto bene e incassa 3.9 milioni, salendo a 145 milioni di dollari, seguito da Dune: Parte Due che resiste con altri 3.6 milioni di dollari e sale a 244 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

