È stato un ottimo venerdì al box-office americano: la festa del Quattro luglio è passata, e gli spettatori si sono riversati al cinema, beneficiando in particolare Cattivissimo Me 4, che ha visto un notevole rimbalzo rispetto a mercoledì e giovedì, raccogliendo ben 27 milioni di dollari e salendo a 74.6 milioni di dollari. Si tratta di un risultato notevole, in linea con quanto incassò il terzo film, e infatti si pensa che nel weekend tra venerdì e domenica possa raccogliere circa 72 milioni di dollari, per un totale di 120 milioni in cinque giorni (che potrebbero addirittura crescere fino a 130). Forte del punteggio CinemaScore A, che riflette un passaparola positivo, il quarto episodio della saga (più gli spinoff) sembra destinato a grandi cose.

Tiene molto bene Inside Out 2, che al secondo posto incassa 10.6 milioni di dollari e sale così a 514 milioni complessivi. Terza posizione per A Quiet Place: Giorno 1, con 7 milioni di dollari e un totale di 80 milioni di dollari.

Debutta invece con 3.1 milioni di dollari MaXXXine, il miglior esordio della trilogia e anche il miglior punteggio CinemaScore, ovvero B. Si prevede che nel weekend possa incassare circa 8 milioni di dollari.

Chiude la top-five Bad Boys: Ride or Die, con 2.2 milioni di dollari e un totale di 173 milioni di dollari.

Continua a non convincere Horizon: an American Saga – Capitolo 1, che venerdì raccoglie solo 1.8 milioni di dollari e sale a 18.5 milioni complessivi. Frena vistosamente, infine, Sound of Hope: The Story of Possum Trot, nonosante il CinemaScore A+ (che ricorda quello di Sound of Freedom). In totale ha raccolto 4.7 milioni di dollari e chiuderà il weekend intorno ai 7 milioni di dollari.

Despicable Me 4: Incasso $27,040,000; Totale $74,640,325 Inside Out 2: Incasso $10,600,000; Totale $514,423,699 A Quiet Place: Day One: Incasso $7,040,000; Totale $80,395,771 MaXXXine: Incasso $3,185,000; Totale $3,185,000 Bad Boys: Ride or Die: Incasso $2,200,000; Totale $173,009,121 Horizon: An American Saga: Incasso $1,800,000; Totale $18,506,635 Sound of Hope: Incasso $1,113,775; Totale $4,705,058

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate