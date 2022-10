Incassi USA: Halloween Ends apre in testa venerdì con 20 milioni di dollari

Sarà Halloween Ends a vincere il weekend negli Stati Uniti, anche se con un incasso inferiore rispetto alle aspettative. Nonostante infatti gli incassi alle anteprime di giovedì siano stati superiori a quelli di Halloween Kills, il passaparola sembra essere decisamente più negativo: il film ha ottenuto un punteggio Cinemascore C+, il suo predecessore invece B-. Si tratta di indicatori importanti per calcolare i moltiplicatori sugli incassi, che in questo caso saranno inferiori alla media, complice anche l’uscita in day-and-date in streaming su Peacock.

Venerdì la pellicola ha raccolto 20.2 milioni di dollari (inclusi i 5.4 milioni di dollari delle anteprime), che a questo punto dovrebbe tradursi in un weekend tra i 40 e i 45 milioni di dollari (ieri si era invece parlato di quasi 50 milioni). Ricordiamo che Halloween Kills chiuse il suo primo weekend con 49 milioni di dollari, mentre nel 2018 il primo Halloween ne incassò addirittura 79.

Non che sia un risultato negativo: l’horror è costato una ventina di milioni di dollari, e superati i 40 milioni di dollari è tutto grasso che cola per la Universal, che nel frattempo sta utilizzando il lancio in contemporanea per spingere la piattaforma Peacock negli Stati Uniti.

Al secondo posto, venerdì, troviamo Smile con altri 3.7 milioni di dollari e un totale di ben 62.5 milioni di dollari: chiuderà il weekend continuando a mostrare un’ottima tenuta, nonostante la competizione horror di Halloween. Al terzo posto Il talento di mr. Crocodile incassa 2 milioni di dollari, salendo a 17.3 milioni di dollari, mentre al quarto troviamo The Woman King con 1 milione di dollari e 57 milioni complessivi. Chiude la top five Amsterdam, con soli 888 mila dollari e un totale di poco inferiore ai 10 milioni.

