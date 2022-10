Incassi USA: Halloween Ends vince il weekend con 41 milioni, continua la corsa di Smile

L’esordio di Halloween Ends è stato un successo, anche se poteva andare decisamente meglio. Dopo due mesi e mezzo fiacchissimi al box-office americano, gli incassi stanno finalmente tornando a salire, con un totale di 76 milioni di dollari (un incremento del 31% rispetto a una settimana fa e del 39% rispetto alla media delle ultime settimane). A trainare questa crescita il lancio di Halloween Ends, che ha registrato il miglior esordio in tre mesi, dall’uscita cioè di Nope. Le previsioni iniziali parlavano di quasi 50 milioni di dollari in tre giorni, ma con il passare del weekend ci si è resi conto che la combinazione tra il passaparola molto negativo (ha ottenuto un CinemaScore C+) e la disponibilità in contemporanea in streaming su Peacock avrebbero avuto un impatto sulla tenuta.

Ecco quindi che, dopo un’ottima performance alle anteprime di giovedì sera (5.4 milioni di dollari), il film ha iniziato a frenare e ha chiuso il weekend con 41.3 milioni di dollari (58 in tutto il mondo), molto sotto le previsioni finali (sabato pomeriggio si parlava ancora di 43-45 milioni). È il peggiore risultato del franchise: il primo Halloween, nel 2018, incassl 76.2 milioni di dollari e chiuse a 159 milioni di dollari (255 in tutto il mondo). Il secondo, Halloween Kills, resse bene il lancio in piena pandemia e in contemporanea streaming, debuttando con 49 milioni e chiudendo a 92 milioni di dollari (132 in tutto il mondo). Questo seguito difficilmente chiuderà sopra gli 80 milioni di dollari.

Detto questo, il film è comunque un successo, essendo costato circa 20 milioni di dollari più il marketing, e chiude una trilogia che è stata senza dubbio una gallina dalle uova d’oro per la Universal Pictures e la Blumhouse.

Al secondo posto troviamo Smile, che si sta comportando in maniera diametralmente opposta rispetto ad Halloween: dopo un esordio da 22.6 milioni di dollari e una straordinaria tenuta il weekend successivo, questo weekend ha raccolto ben 12.4 milioni di dollari, perdendo solo il 33% e arrivando a 71.2 milioni di dollari complessivi. Ottima anche la performance internazionale: in tutto il mondo ha raccolto 138 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo Il talento di mr. Crocodile, che incassa 7.4 milioni di dollari, con una buona tenuta. Costato 50 milioni di dollari, il film ha tuttavia incassato solo 22.8 milioni di dollari finora. Quarta posizione per The Woman King, con 3.7 milioni di dollari e un totale di 59.7 milioni di dollari.

Chiude la top-five Amsterdam, con soli 2.9 milioni di dollari. In totale, il film di David O. Russell ha raccolto finora 12 milioni di dollari negli USA e 6.5 milioni nel resto del mondo: ne è costati 80 più il marketing.

Da notare che in top-ten troviamo Terrifier 2: l’horror è uscito una settimana fa in circa 770 cinema, incassando 805 mila dollari. Il numero di sale questa settimana è sceso a 700, ma gli incassi sono saliti a ben 850 mila dollari (anche grazie a una campagna virale decisamente efficace), per un totale di 2.3 milioni di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 14-16 OTTOBRE 2022

HALLOWEEN ENDS – $41,250,000 / $41,250,000 SMILE – $12,400,101 / $71,168,000 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $7,399,647 / $22,757,000 THE WOMAN KING – $3,699,783 / $59,746,000 AMSTERDAM – $2,891,000 / $11,959,234 DON’T WORRY DARLING – $2,184,546 / $42,403,000 BARBARIAN – $1,411,000 / $38,961,777 BROS – $920,265 / $10,836,000 TERRIFIER 2 – $850,000 / $2,295,000 TOP GUN: MAVERICK – $685,433 / $715,756,000

Fonte: BOM