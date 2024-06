Come le anteprime di giovedì avevano lasciato intuire, sarà un grande weekend per i Pixar Animation Studios e per la Disney, che finora nel 2024 ha fatto uscire un solo blockbuster, e cioè Il regno del pianeta delle scimmie. Dopo aver esordito con 13 milioni di dollari alle anteprime di giovedì pomeriggio, Inside Out 2 è letteralmente esploso venerdì con un debutto di 62 milioni di dollari (inclusi i 13 di giovedì). Si tratta in assoluto del miglior giorno d’esordio dell’anno e del migliore da Barbie (che poco meno di un anno fa apriva con 70.5 milioni di dollari). Non solo: è il secondo miglior esordio di tutti i tempi per il genere dell’animazione dopo Gli Incredibili 2, che debuttò con 71.3 milioni di dollari.

Per fare un confronto, Wish l’anno scorso ha raccolto 64 milioni di dollari negli Stati Uniti nella sua intera corsa. Con un punteggio CinemaScore A, che si tradurrà in un ottimo passaparola, il cielo è il limite per Inside Out 2: l’impressione è che possa chiudere il weekend sopra i 150 milioni di dollari, quindi molto al di sopra dei 100 milioni che ipotizzavamo solo ieri (e degli 80 che si ipotizzavano solo qualche giorno fa).

Ricordiamo che finora il miglior weekend dell’anno era riservato a Dune: Parte Due, che aveva incassato 82.5 milioni di dollari in tre giorni. I migliori cinque esordi di sempre della Pixar sono Gli Incredibili 2 ($182 milioni), Alla ricerca di Dory ($135 milioni), Toy Story 4 ($120 milioni) e Toy Story 3 ($110 milioni): tutti sequel.

Passando al resto della classifica di venerdì, Bad Boys: Ride or Die tiene bene con altri 8.5 milioni di dollari, salendo a 87.7 milioni complessivi. L’action movie rappresenta una buona controprogrammazione e dovrebbe raccogliere nel corso del weekend una trentina di milioni, con un calo di solo il 45% rispetto all’esordio. Al terzo posto, invece, troviamo Garfield: una missione gustosa, che come prevedibile venerdì ha rallentato incassando 1.5 milioni di dollari e salendo a 75 milioni complessivi.

Quarta posizione per Il regno del pianeta delle scimmie, che incassa 1.3 milioni di dollari e sale a 153 milioni complessivi, mentre chiude la top-five l’horror The Watchers, con 1.1 milioni e un totale di 11.1 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate