Ancora record per Inside Out 2 al box-office americano: ieri infatti il film Pixar ha raccolto altri 30.5 milioni di dollari, il secondo miglior secondo venerdì di sempre per un film d’animazione e, dall’inizio della pandemia, il miglior secondo venerdì in assoluto (battendo anche Barbie). L’unico altro film d’animazione che incassò di più fu Frozen 2, che durante il Black Friday raccolse 34.2 milioni di dollari. Complessivamente, Inside Out 2 ha già superato i 285 milioni di dollari negli USA e oggi supererà i 300 milioni, andando oltre il mezzo miliardo di dollari nel mondo.

A questo punto, ci si aspetta facilmente un secondo weekend da più di 100 milioni di dollari, un risultato straordinario.

INCASSI USA VENERDI 21 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend 30,500,000 dollari, Totale 285,683,116 dollari Bad Boys: Ride or Die: Incasso weekend 5,250,000 dollari, Totale 133,385,891 dollari The Bikeriders: Incasso weekend 4,060,000 dollari, Totale 4,060,000 dollari The Garfield Movie: Incasso weekend 1,050,000 dollari, Totale 82,592,251 dollari Kingdom of the Planet of the Apes: Incasso weekend 1,000,000 dollari, Totale 161,796,089 dollari IF: Incasso weekend 780,000 dollari, Totale 104,618,104 dollari The Fall Guy: Incasso weekend 300,000 dollari, Totale 89,326,860 dollari Rite Here Rite Now: Incasso weekend 231,347 dollari, Totale 1,256,986 dollari Kinds of Kindness: Incasso weekend 179,000 dollari, Totale 179,000 dollari I Saw the TV Glow: Incasso weekend 30,255 dollari, Totale 4,780,430 dollari

