A sorpresa, Jurassic World: il dominio è rimasto in testa alla classifica americana per il secondo weekend consecutivo, battendo Lightyear – la vera storia di Buzz. Nonostante un risultato al di sotto delle aspettative, il film Pixar è andato ad arricchire l’offerta cinematografica dei cinema USA, in un weekend festivo grazie alla festa del papà. Complessivamente sono stati raccolti 163 milioni di dollari, in calo del 24% rispetto a una settimana fa (214.8 milioni di dollari) ma ancora una volta al di sopra degli incassi dello stesso weekend del 2019 (pre-pandemia), quando Men in Black: International contribuì a far incassare 135.9 milioni di dollari complessivi.

LEGGI – La recensione di Lightyear

Continua a correre, quindi, Jurassic World: il dominio, con altri 58.6 milioni di dollari: si tratta di un calo del 59%, in linea con Jurassic World: il regno distrutto. Il passaparola si conferma abbastanza buono: il film ha raccolto finora 259.1 milioni di dollari negli USA e 373.3 milioni nel resto del mondo, per un totale di ben 622.1 milioni di dollari globali. Molto buono il risultato in Cina, dove con altri 24 milioni di dollari Jurassic World: il dominio sale a 92.8 milioni di dollari (è comunque parecchio indietro rispetto ai primi due film, che chiusero la loro corsa con 230 e 265 milioni di dollari).

Performance inferiore alle aspettative quella di Lightyear – la vera storia di Buzz: le previsioni dell’industia parlavano di un weekend tra i 75 e i 100 milioni di dollari, invece il film ha raccolto solo 51 milioni di dollari. È il 57% in meno rispetto al debutto di Toy Story 4, che nel 2019 raccolse ben 120.9 milioni di dollari. È anche uno dei peggiori debutti di sempre per un film Pixar (ma superiore a Ratatouille, Il viaggio di Arlo, Coco, Onward – Oltre la magia). Tuttavia, si tratta del miglior weekend d’esordio per un film d’animazione da Frozen 2 (uscito nel 2019, prima della pandemia).

Non vanno bene le cose nemmeno all’estero, dove il film ha incassato meno del previsto praticamente ovunque, raccogliendo solo 34.6 milioni di dollari in 43 territori, per un debutto globale di 85.6 milioni di dollari.

I motivi di questo successo inferiore alle aspettative sono molteplici e verranno analizzati nei prossimi giorni, ma il punteggio CinemaScore ottenuto è A-, decisamente basso per un film dello studio.

Al terzo posto in classifica troviamo Top Gun: Maverick, che perde solo il 15% e approfitta a pieno della festa del papà per raccogliere altri 44 milioni di dollari. È in assoluto uno dei migliori quarti weekend di sempre al box-office americano (dopo i 50.3 milioni di dollari di Avatar e gli 89.2 milioni di American Sniper che però aveva avuto tre settimane di release limitata). La pellicola con Tom Cruise sta beneficiando di un passaparola strepitoso, e ha raccolto finora ben 466.1 milioni di dollari, il migliore incasso dell’anno. In tutto il mondo è arrivato a 885.1 milioni di dollari, e presto arriverà a un miliardo di dollari.

Al quarto posto, molto distante, troviamo Doctor Strange nel multiverso della follia, che perde il 19% con 4.2 milioni di dollari e un totale di 405 milioni di dollari: in tutto il mondo ha raggiunto i 942.5 milioni di dollari, il maggiore incasso globale del mondo e il secondo dall’inizio della pandemia per un film americano (dopo Spider-Man: No Way Home).

Chiude la top-five The Bob’s Burgers Movie, con 1.1 milioni di dollari e un totale di 29.7 milioni di dollari.

INCASSI USA 17-19 / 6 / 2022

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – $58,660,000 / $249,796,690 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – $51,000,000 / $51,000,000 TOP GUN: MAVERICK – $44,000,455 / $466,168,000 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $4,200,000 / $405,083,660 THE BOB’S BURGERS MOVIE – $1,100,000 / $29,762,030 TROPPO CATTIVI – $980,000 / $94,239,005 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $959,631 / $64,920,186 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – $830,000 / $42,196,350 SONIC 2 – IL FILM – $228,392 / $190,478,000 BRIAN AND CHARLES – $198,000 / $198,000

Fonte: BOM