Gli americani hanno sete di grandi blockbuster estivi, e sono proprio i grandi blockbuster estivi, e non più solo i cinecomic, a dare una boccata di aria fresca (e di denaro) ai cinema dopo due anni di pandemia. L’esordio di Jurassic World: il Dominio e l’ottima tenuta di Top Gun: Maverick ne sono la conferma, in un weekend nel quale sono stati raccolti complessivamente ben 208 milioni di dollari, il 25% in più rispetto allo stesso weekend del 2019 (165.7 milioni di dollari), quando ancora la pandemia non c’era.

A dominare la classifica è Jurassic World: il Dominio, con ben 143.3 milioni di dollari. Si tratta di un grande risultato, in linea con i 148 milioni con cui aprì nel 2018 Jurassic World: il regno distrutto (il primo film incassò invece 208.8 milioni di dollari nel 2015). La cifra è particolarmente significativa perché viste le recensioni particolarmente negative si era pensato, inizialmente, che il film avrebbe ottenuto un passaparola simile, e invece il punteggio CinemaScore è di A-: ecco quindi che le proiezioni del weekend sono state alzate già sabato. Sarà interessante vedere i risultati definitivi, ma non c’è dubbio che il film sia un successo di pubblico.

Dopo l’esordio internazionale in 15 territori (Italia inclusa) lo scorso weekend, con 55 milioni di dollari, il blockbuster ha debuttato in altri 57 territorti questo weekend, raccogliendo 177 milioni di dollari, per un totale di 389.1 milioni di dollari in tutto il mondo finora. Da notare la performance in Cina, dove il film ha raccolto 52.5 milioni i dollari, il miglior esordio dell’anno per un film americano in Cina.

Tornando negli Stati Uniti, Top Gun: Maverick continua a stupire mostrando una tenuta incredibile nonostante la concorrenza. Il film ha raccolto altri 50 milioni di dollari, perdendo solo il 44%. Potere del passaparola: ad oggi, la pellicola con Tom Cruise ha raccolto 393.3 milioni di dollari negli Stati Uniti e ben 747 milioni di dollari in tutto il mondo (in Cina non è uscito). Solo nel Regno Unito ha raccolto ben 63 milioni di dollari.

Al terzo posto negli USA troviamo Doctor Strange nel multiverso della follia, con 4.8 milioni di dollari e un totale di 397.8 milioni di dollari, che salgono a 930 in tutto il mondo: è il migliore incasso globale dell’anno e il secondo maggiore incasso Hollywoodiano dall’inizio della pandemia.

Al quarto posto troviamo The Bob’s Burgers Movie, con 2.3 milioni di dollari e un totale di 27 milioni di dollari. Chiude la top-five Troppo cattivi, con 2.2 milioni di dollari e un totale di 91.5 milioni di dollari

INCASSI USA 10-12 / 6 / 2022

JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – $143,370,000 / $143,370,000 TOP GUN: MAVERICK – $50,000,064 / $393,344,000 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $4,884,000 / $397,806,858 THE BOB’S BURGERS MOVIE – $2,338,000 / $27,086,540 TROPPO CATTIVI – $2,249,555 / $91,527,000 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – $1,650,275 / $39,993,000 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $1,271,108 / $63,031,678 FIRESTARTER – $819,740 / $9,252,000 SONIC 2 – IL FILM – $710,316 / $189,837,000 ANTE SUNDHARANIKI – $620,000 / $620,000

Fonte: BOM