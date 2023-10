È Taylor Swift – The Eras Tour a rimanere in testa alla classifica americana venerdì 20 ottobre: il film-concerto è tornato in sala giovedì e vi rimarrà fino a domenica sera. Ieri ha raccolto 10.4 milioni di dollari, in calo del 72% rispetto all’ottimo incasso di venerdì scorso (dato che includeva le anteprime last-minute di giovedì), e ha superato i 100 milioni di dollari complessivi salendo a 109 milioni di dollari.

Killers of the Flower Moon debutta invece al secondo posto con 9.4 milioni di dollari, una cifra che include i 2.6 milioni raccolti alle anteprime di giovedì sera. Si prevede che il film di Martin Scorsese chiuda il weekend con circa 23 milioni di dollari, non abbastanza per battere The Eras Tour, che tuttavia potrebbe scendere al secondo posto nella giornata di domenica. Killers of the Flower Moon ha ottenuto un punteggio CinemaScore A-, che dovrebbe riflettere un ottimo passaparola: è possibile quindi che, nonostante un weekend d’esordio non particolarmente frizzante, tenga molto bene nelle settimane successive.

Terza posizione venerdì per L’esorcista – Il credente, con 1.6 milioni di dollari e un totale di 50 milioni negli USA: nel weekend dovrebbe raccoglierne circa 5. Al quarto posto venerdì troviamo anche la re-release di Nightmare Before Christmas, che incassa 1.4 milioni di dollari.

