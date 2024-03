Dopo due weekend sopra i 100 milioni di dollari il box-office americano torna a calare, scendendo a 87 milioni complessivi in tre giorni, e questo ovviamente per la mancanza di nuovi blockbuster (per i quali dovremo aspettare il prossimo weekend). Attualmente gli incassi sono sotto del 9.6% rispetto al 2023.

A guidare la classifica sono due blockbuster in tenitura: a spuntarla è Kung Fu Panda 4, con 30 milioni di dollari nel suo secondo weekend e un totale di 107.7 milioni di dollari in dieci giorni, che salgono a 176 in tutto il mondo (ma deve uscire ancora in molti territori, Italia inclusa).

Seconda posizione per Dune: Parte Due, subito sotto con 29 milioni di dollari e un calo di solo il 37% rispetto al secondo weekend. Finora la pellicola ha incassato 205 milioni di dollari negli USA, mentre oggi supererà il mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Il primo film (che, lo ricordiamo, uscì in forma ibrida al cinema e in streaming, in piena pandemia) chiuse la sua corsa globale a 433 milioni di dollari nel 2021.

Apre al terzo posto Arthur the King: il film con Mark Wahlberg debutta con 7.5 milioni di dollari, meno dei 10 milioni che prevedevano alcuni. Costato 19 milioni di dollari, ha ottenuto un punteggio CinemaScore A, che dovrebbe garantirgli un buon passaparola.

La classifica prosegue con Imaginary al quarto posto, che incassa 5.5 milioni di dollari e sale a 19 milioni complessivi (ne è costati una decina). Quinta posizione per Cabrini, che incassa 2.9 milioni di dollari e sale a 13 milioni complessivi.

Per quanto riguarda le altre nuove uscite, The American Society of Magical Negroes apre al nono posto con solo 1.2 milioni di dollari: stroncato dalla critica, si è rivelato un flop.

INCASSI USA 15-17 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: $30,000,000; totale $107,743,755 Dune: Part Two: $29,100,000; totale $205,317,917 Arthur the King: $7,500,000; totale $7,500,000 Imaginary: $5,600,000; totale $19,081,668 Cabrini: $2,814,183; totale $13,003,109 Love Lies Bleeding: $2,485,650; totale $2,762,268 Bob Marley: One Love: $2,300,000; totale $93,365,002 One Life: $1,708,813; totale $1,708,813 The American Society of Magical Negroes: $1,250,000; totale $1,250,000 Ordinary Angels: $1,000,000; totale $18,072,921

Fonte: BOM

