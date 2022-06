C’erano aspettative molto alte per l’arrivo nei cinema americani del primo film dei Pixar Animation Studios dall’inizio della pandemia: Lightyear – La vera storia di Buzz, tuttavia, non volerà verso l’infinito e oltre nel suo primo weekend di sfruttamento, almeno a giudicare dagli incassi che ha totalizzato alle anteprime di giovedì e nella giornata di venerdì: 20.7 milioni di dollari (di cui 5.2 milioni di dollari alle anteprime).

LEGGI – La recensione

Il punteggio CinemaScore assegnato dal pubblico è A-, il più basso del franchise di Toy Story e della filmografia Pixar al pari di Cars 2 e Onward – Oltre la magia. È un punteggio più basso di quello di molti film d’animazione usciti durante la pandemia, e questo aspetto ha fatto raffreddare molto le proiezioni sul weekend. Fino a qualche giorno fa, infatti, si pensava che la pellicola potesse raccogliere 70/85 milioni di dollari, ma attualmente si prevede che chiuda con circa 55 milioni di dollari nei tre giorni.

Sebbene questa cifra sia meno della metà dei 120 milioni raccolti da Toy Story 4 nel weekend d’esordio, è comunque il miglior esordio per un film d’animazione dall’inizio della pandemia. I film Pixar sono tuttavia molto costosi (Lightyear è costato circa 200 milioni di dollari), e durante la pandemia le famiglie hanno spesso evitato i multiplex: è anche per questo che finora lo studio aveva scelto di riservare a Disney+ il lancio di film come Soul, Luca e Red.

Detto questo, è assolutamente possibile che Jurassic World: il dominio chiuda il weekend in testa negli Stati Uniti. Venerdì il blockbuster ha raccolto 15.7 milioni di dollari, superando i 206 milioni di dollari complessivi (500 milioni nel mondo), ma si prevede che possa incassare circa 52-57 milioni nei tre giorni.

Tiene molto bene Top Gun: Maverick, che nel suo quarto venerdì ha raccolto altri 11 milioni di dollari, in calo solo del 22,6% rispetto a venerdì scorso. Complessivamente ha raccolto 433 milioni di dollari negli USA, e dovrebbe chiudere il weekend con un’altra quarantina di milioni di dollari.

Fonte: Variety