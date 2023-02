Incassi USA: Magic Mike – The Last Dance vince un weekend del Super Bowl decisamente moscio

Come prevedibile, il weekend del Super Bowl è stato molto moscio al box-office americano, con circa 50 milioni di dollari raccolti dall’intera classifica. Questo capitava prima della pandemia, ed era inevitabile che capitasse anche quest’anno, nella speranza che da questa settimana con l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania le sorti del botteghino americano migliorino decisamente grazie a un calendario molto più ricco di nuove uscite interessanti.

Debutta al primo posto Magic Mike: The Last Dance. Dobbiamo fare una premessa su questo film: inizialmente la Warner (e lo stesso regista) aveva concepito questo sequel per un lancio in streaming su HBO Max, salvo poi cambiare i piani in corsa quando il “project popcorn” di Jason Kilar è saltato. Costato circa 40 milioni di dollari, il film è diventato una sorta di palla al piede per la nuova gestione Zaslav, che ha deciso di distribuirlo in maniera particolare: solo 1500 cinema in nordamerica (nonostante la richiesta degli esercenti fosse più alta) e una spesa contenuta in termini di marketing. Alla fine del weekend, come capitato con Tenet e con altri film Warner, lo studio ha deciso di non comunicare a Comscore le sue proiezioni sugli incassi. Tuttavia le stime dei competitor parlano di circa 8.2 milioni di dollari in tre giorni (incluse le anteprime), un dato non particolarmente incoraggiante ma in linea con le aspettative di chi già sospettava un lancio sotto tono da parte della major. Quanto basta comunque per guadagnare la prima posizione, vedremo come terrà a San Valentino, e il prossimo weekend (quando ci sarà la festività del Giorno dei Presidenti) la distribuzione verrà ampliata a un numero maggiore di sale.

In tutto il mondo, l’incasso del weekend ammonta a 18.6 milioni di dollari.

Seconda posizione per Avatar: la via dell’acqua, che con altri 6.9 milioni di dollari sale a 647 milioni di dollari complessivi. Nel resto del mondo la pellicola di James Cameron ha raccolto altri 18.9 milioni di dollari in 52 territori, salendo a 2.214 miliardi di dollari complessivi.

Terza posizione per Titanic 3D: il film è tornato nelle sale di tutto il mondo per celebrare il suo venticinquesimo anniversario, ed è uno di quei rari casi in cui in classifica troviamo due film dello stesso regista. 6.4 milioni di dollari per il classico di James Cameron, che sale a 668.5 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo ha raccolto 22.3 milioni di dollari, il secondo miglior weekend d’esordio globale per una re-release di un grande blockbuster dopo Avatar a settembre del 2022.

Complessivamente, Titanic è salito a 2.217 miliardi di dollari in tutto il mondo, rimanendo così il terzo maggiore incasso di sempre nella classifica che non tiene conto dell’inflazione. Un testa a testa con Avatar: la via dell’acqua che potrebbe riservare sorprese nei prossimi giorni.

Quarta posizione per 80 for Brady: la commedia con Tom Brady e un quartetto di stelle ultraottantenni ha tenuto benissimo nel corso della settimana, piazzandosi sempre al primo posto (unico film a incassare più di 1 milione in diversi infrasettimanali), e nel weekend ha raccolto altri 6 milioni di dollari. Complessivamente ha raggiunto i 25 milioni di dollari.

Chiude la top-five Bussano alla porta, che crolla dalla prima alla quinta posizione con 5.5 milioni di dollari (era prevedibile visto il punteggio CinemaScore) e un totale di 23.4 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raccolto finora 36.7 milioni di dollari.

INCASSI USA 10-12 FEBBRAIO 2023

MAGIC MIKE: THE LAST DANCE – $8,200,000 / $8,200,000 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $6,884,000 / $646,919,731 TITANIC – $6,400,000 / $6,400,000 80 FOR BRADY – $6,001,000 / $24,970,658 BUSSANO ALLA PORTA – $5,501,000 / $23,446,995 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $5,500,000 / $158,495,205 NON COSÌ VICINO – $2,625,000 / $57,405,474 MISSING – $2,600,000 / $26,626,121 M3GAN – $2,371,000 / $90,928,550 PLANE – $1,185,000 / $30,769,868

Fonte: BOM