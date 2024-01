Incassi in crescita al box-office americano in quello che è il weekend lungo del Martin Luther King Day: oggi è festa negli Stati Uniti, e così domani verranno comunicati i dati dei quattro giorni, ma intanto possiamo dire che è Mean Girls a dominare la classifica tra venerdì e domenica.

Il film si comporta in linea con le aspettative, raccogliendo 28 milioni di dollari (dovrebbe salire a 33/34 nei quattro giorni). È un incasso superiore all’esordio del primo film nel 2004, ma nel frattempo c’è stato l’intervento dell’inflazione, e così sono comunque il 30% di biglietti in meno. Non un cattivo risultato, comunque, per un film che inizialmente doveva uscire solo in streaming ed è costato una trentina di milioni.

Sorprende invece l’incasso al secondo posto di The Beekeper: il film di David Ayer, infatti, raccoglie 16.8 milioni di dollari, che salgono a 37 in tutto il mondo.

Tiene, al terzo posto Wonka con 8.3 milioni di dollari e un totale di 176 milioni di dollari: in tutto il mondo il film con Timothée Chalamet ha superato il mezzo miliardo di dollari complessivi, una cifra davvero notevole.

Ma in proporzione è Anyone But You a stupire tutti, rimanendo al quarto posto con quasi 7 milioni di dollari e un totale di 55.1 milioni di dollari: la commedia VM, infatti, grazie al passaparola sta ottenendo un grande successo e se dovesse arrivare a superare i 68 milioni di Ticket to Paradise potrebbe diventare la commedia VM di maggior successo dall’inizio della pandemia.

Chiude la top-five Prendi il volo – Migration, con 6.2 milioni di dollari e un totale di 85.7 milioni di dollari (172 in tutto il mondo).

Da notare, al sesto posto, che Aquaman e il regno perduto ha raggiunto i 108 milioni di dollari negli USA e i 373 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fuori dalla top-ten segnaliamo American Fiction al dodicesimo posto con un forte incremento nelle sale e negli incassi: 1.9 milioni per la pellicola firmata MGM, per un totale di 5.2 milioni di dollari. Al quattordicesimo posto Povere creature! perde solo l’8% e sale a 17.3 milioni complessivi.

Non pervenuto invece Soul, il primo dei tre film “pandemici” della Pixar a essere ridistribuiti in sala: solo 429 dollari in 1350 cinema, con una media di soli 318 dollari per sala.

INCASSI USA 12-14 GENNAIO 2023

Mean Girls: $28,000,000, Totale: $28,000,000 The Beekeeper: $16,789,000, Totale: $16,789,000 Wonka: $8,380,000, Totale: $176,194,000 Anyone But You: $6,940,000, Totale: $55,179,000 Migration: $6,190,000, Totale: $85,756,000 Aquaman and the Lost Kingdom: $5,265,000, Totale: $108,228,000 Night Swim: $4,660,000, Totale: $19,170,000 Guntur Kaaram: $4,100,000, Totale: $4,100,000 The Boys in the Boat: $3,524,897, Totale: $39,356,000 The Book of Clarence: $2,575,000, Totale: $2,575,000

Fonte: the-numbers

Classifiche consigliate