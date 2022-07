Incassi USA: Nope debutta con 6.4 milioni alle anteprime di giovedì!

Dopo due settimane di dominio al botteghino americano, Thor: Love and Thunder si prepara a cedere lo scettro a un film di genere, Nope, il terzo lungometraggio diretto da Jordan Peele.

Ieri sera il thriller/horror ha debuttato in anteprima in 3250 cinema nordamericani, incassando 6.4 milioni di dollari. Si tratta di un buon esordio, in leggero calo (-14%) rispetto ai 7.4 milioni di dollari che aveva raccolto Noi – Us alle anteprime a marzo 2019: il film ottenne poi un weekend d’esordio di ben 71.1 milioni di dollari, il miglior debutto di sempre per un horror originale vietato ai minori. Scappa – Get Out, per contro, raccolse 1.8 milioni alle anteprime e chiuse il weekend con 33 milioni di dollari (mostrando poi una tenuta pazzesca).

È ancora presto per il punteggio CinemaScore, ma le attuali proiezioni parlano di un weekend d’esordio da una cinquantina di milioni di dollari in tre giorni. Ne è costati 68.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety