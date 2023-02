Incassi USA: Quantumania crolla nel secondo weekend, sorpresa Cocainorso

È una brusca frenata quella di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al box-office americano: il cinecomic ha infatti perso il 70% nel suo secondo weekend di sfruttamento, mantenendosi in testa alla classifica ma raccogliendo solo 32.2 milioni di dollari. È la peggior frenata di sempre per un film dei Marvel Studios, seguita da Black Widow (67.8%) e Thor: Love and Thunder (67.7%) e più alta perfino del celebre capitombolo di Batman V Superman: Dawn of Justice (69%). Il punteggio CinemaScore B sembrava non aver avuto un forte impatto nell’andamento del primo weekend, ma a dimostrazione che in quel caso il film si stava dimostrando frontloaded (con i fan che si affrettavano a vederlo) nel corso dei giorni infrasettimanali sono stati registrati incassi molto bassi, a dimostrazione che il passaparola negativo stava iniziando a fare effetto. Il cinecomic ha comunque già raggiunto i 167 milioni di dollari, ma a questo punto è difficile pensare che possa arrivare a 250 milioni finali negli USA.

Nel resto del mondo il film ha incassato 46.4 milioni di dollari, con un calo del 64% e un totale di 363 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche in questo caso, visto l’andamento (e la forte competizione nelle prossime settimane) è difficile pensare che possa superare abbondantemente il mezzo miliardo a fine corsa.

Tornando agli Stati Uniti, le nuove uscite si comportano decisamente bene, a partire da Cocainorso, che con 23 milioni di dollari rappresenta il secondo grande successo dell’anno a sorpresa per la Universal dopo M3GAN. Inizialmente si pensava infatti che la pellicola avrebbe incassato una quindicina di milioni di dollari, ma già i dati di venerdì avevano lasciato intuire che ci si trovava davanti a un piccolo fenomeno. Costato circa 35 milioni di dollari, è un successo importante per la regista Elizabeth Banks dopo il flop di Charlie’s Angels. Il punteggio CinemaScore B- riflette un passaparola abbastanza negativo, quindi non aspettiamoci un incasso a fine corsa simile a quello di M3GAN, ma è comunque un grande esordio.

Apre al terzo posto un’altra sorpresa: Jesus Revolution incassa 15.5 milioni di dollari e, forte del CinemaScore A+, si prepara a una corsa notevole. Le proiezioni nelle scuole e nelle chiese sembrano aver aiutato molto la pellicola della Lionsgate.

Intanto Avatar: la via dell’acqua, al quarto posto, incassa altri 4.7 milioni di dollari nel suo undicesimo weekend, con un totale di 664 milioni di dollari negli USA e 2.26 miliardi di dollari in tutto il mondo.

INCASSI USA 24-26 FEBBRAIO 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – $32,200,000 / $167,314,584 Cocaine Bear – $23,090,000 / $23,090,000 Jesus Revolution – $15,525,000 / $15,525,000 Avatar: The Way of Water – $4,700,000 / $665,383,862 Puss in Boots: The Last Wish – $4,120,000 / $173,431,065 Magic Mike’s Last Dance – $1,893,000 / $22,173,000 Knock at the Cabin – $1,870,000 / $33,903,205 80 for Brady – $1,830,000 / $36,447,281 Missing – $1,010,000 / $31,418,927 A Man Called Otto – $850,000 / $62,281,460

Fonte: BOM