Non è bastata nemmeno l’uscita del Regno del pianeta delle scimmie a far salire gli incassi del weekend negli Stati Uniti sopra i 100 milioni di dollari: è da inizio aprile che non viene superata questa soglia, sulla quale prima della pandemia si rimaneva abbastanza stabilmente nei mesi estivi a partire da maggio.

Sono 93 i milioni incassati complessivamente dalla classifica, con il film di Wes Ball in prima posizione: le proiezioni parlano di 56.5 milioni di dollari, quindi leggermente sopra le aspettative degli analisti che avevano puntato su 53/55 milioni. Dopo aver raccolto 6.6 milioni alle anteprime di mercoledì e giovedì, il film ha aggiunto 15.6 milioni venerdì, 20 milioni sabato e 14.3 milioni domenica. Il calo del 28.5% tra sabato e domenica è abbastanza pronunciato (non stupirebbe se i dati definitivi di lunedì sera fossero quindi un po’ inferiori), e riflettono un passaparola non propriamente stellare da parte del pubblico, confermato dal punteggio CinemaScore B, decisamente negativo (al pari di film come The Marvels e The Flash, cosa che ha scandalizzato non poco la comunità cinefila online, viste anche le recensioni positive). Non è detto però che il film abbia un crollo nei prossimi giorni: continueremo a seguire il suo andamento.

Sul fronte internazionale, Il regno del pianeta delle scimmie ha raccolto 72.5 milioni di dollari in cinque giorni (leggermente sotto le previsioni), per un totale di 129 milioni di dollari globali: l’esordio migliore del franchise.

Pesa il mercato cinese dove ha incassato solo 11.6 milioni di dollari, nettamente meno dei film della trilogia precedente. Molto bene invece l’esordio in Francia (7.1 milioni!), Messico (6.4 milioni), Germania e Spagna (2.2 milioni), mentre nel Regno Unito ha debuttato con 4.8 milioni.

Scende al secondo posto The Fall Guy, che dimezza l’incasso del primo weekend e raccoglie 13.7 milioni, per un totale di 49.6 milioni di dollari: a questo punto difficilmente raggiungerà i 90 milioni a fine corsa. In tutto il mondo, finora, ha incassato 103 milioni di dollari.

Terza posizione per Challengers, che tiene abbastanza bene con altri 4.7 milioni di dollari e un totale di 38 milioni di dollari, che sale a 68 in tutto il mondo. Quarta posizione per La profezia del male – Tarot, che incassa 3.4 milioni di dollari e raggiunge i 12 milioni complessivi. Chiude la top-five Godzilla e Kong: il nuovo impero, che incassa 2.5 milioni di dollari e raggiunge i 191 milioni complessivi.

Da notare che in classifica troviamo, al nono posto, ancora Star Wars: Episodio 1 – La minaccia fantasma, che incassa altri 1.5 milioni di dollari salendo a 12 milioni complessivi.

INCASSI USA 10-12 MAGGIO 2024

Kingdom of the Planet of the Apes – $56,500,000 (Weekend) – Totale: $56,500,000 The Fall Guy – $13,700,000 (Weekend) – Totale: $49,696,920 Challengers – $4,684,276 (Weekend) – Totale: $38,073,862 Tarot – $3,450,000 (Weekend) – Totale: $12,015,419 Godzilla x Kong: The New Empire – $2,525,000 (Weekend) – Totale: $191,820,543 Unsung Hero – $2,250,000 (Weekend) – Totale: $16,785,702 Kung Fu Panda 4 – $2,000,000 (Weekend) – Totale: $191,172,075 Civil War – $1,804,642 (Weekend) – Totale: $65,214,841 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 2024 Re-release – $1,500,000 (Weekend) – Totale: $12,074,869 Abigail – $1,100,000 (Weekend) – Totale: $24,752,500

Fonte: BOM

Classifiche consigliate