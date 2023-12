Renaissance: a film by Beyoncé ha fatto il suo debutto nei cinema americani raccogliendo 5 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera (in Italia arriverà il 21 dicembre).

Si tratta di un dato promettente, ed è nettamente più alto rispetto ai 2.8 milioni incassati dal primo film-concerto distribuito da AMC Theatres qualche settimana fa, e cioè Taylor Swift: The Eras Tour. Quest’ultimo aveva chiuso il suo primo weekend con la bellezza di 92.8 milioni di dollari, ma il confronto non ha senso, perché le anteprime di The Eras Tour vennero annunciate letteralmente due giorni prima, a prevendite aperte ormai da tempo.

Detto questo, si tratta di un buon esordio, che dovrebbe confermare un incasso tra i 15 e i 20 milioni di dollari nel weekend post-Ringraziamento, che ricordiamo solitamente è piuttosto moscio al box-office americano. La critica ha adorato il film, e con i dati di venerdì disponibili domani vedremo se anche il passaparola sarà molto positivo (i primi dati di Comscore citati da Deadline sono effettivamente entusiasmanti).

Ricordiamo che la particolarità di questo film, come di The Eras Tour, è che è stato distribuito dalla catena cinematografica AMC Theatres senza appoggiarsi agli studios di Hollywood e affidandosi per il marketing principalmente al seguito social delle due artiste.

Molto interessante anche l’esordio di Godzilla Minus One, il primo film auto-distribuito da Toho International negli Stati Uniti: il kolossal ha raccolto 2.1 milioni di dollari in poco meno di duemila cinema, e potrebbe superare le iniziali previsioni che parlano di una decina di milioni nel weekend completo. Finora, ha raccolto 20 milioni di dollari in Giappone.

L’altra nuova uscita del weekend, Silent Night – il silenzio della vendetta, ha raccolto 250 mila dollari alle anteprime e dovrebbe raccogliere qualche milione nel weekend.

