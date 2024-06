La Sony potrebbe avere in mano due dei tre posti sul podio della classifica al box-office americano questo weekend, a partire da Bad Boys: Ride or Die, che alle anteprime di giovedì sera ha raccolto ben 5.9 milioni di dollari. Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto perché è stato registrato nella sera delle finali dell’NBA. Appena prima della pandemia, Bad Boys For Life ottenne 6.4 milioni alle anteprime, chiudendo un primo weekend da 62 milioni di dollari.

Se venerdì il film dovesse raccogliere complessivamente una ventina di milioni (incluse le anteprime), non sarebbe da escludersi un weekend tra i 55 e i 60 milioni di dollari, e cioè un lancio veramente soddisfacente che rappresenterebbe anche un grande ritorno al botteghino per Will Smith dopo lo scandalo dello schiaffo agli Oscar. Non solo: è anche una buona notizia dopo che la stagione estiva è partita malissimo.

Al secondo posto, nel weekend, potrebbe rimanere Garfield: una missione gustosa, sempre una pellicola Sony, e l’idea è che possa raccogliere un’altra decina di milioni di dollari superando i 68 milioni complessivi. Al terzo posto invece troveremo IF – Gli amici immaginari, con 7 milioni di dollari e un totale di 92 milioni, mentre le preview dell’horror The Watchers non promettono niente di buono: il film di Ishana Shyamalan ha raccolto 1 milione giovedì, e dovrebbe debuttare al quarto posto con soli 6-7 milioni.

Fonte: the-numbers

