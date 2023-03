Incassi USA: Scream VI vince il weekend con 44 milioni, è record!

Alla fine Scream VI ce l’ha fatta e grazie a un incasso ben al di sopra delle più rosee aspettative ha contribuito a far chiudere il weekend da più di 114 milioni di dollari al box-office americano: è il quinto weekend dell’anno sopra i 100 milioni di dollari, un deciso passo avanti rispetto all’anno scorso.

Il sesto episodio della saga ha raccolto ben 44.5 milioni di dollari in tre giorni: le previsioni iniziali parlavano di un weekend da circa 35 milioni di dollari, ma quando venerdì sono arrivati i primi dati sono stati rivisti al rialzo, intorno ai 40 milioni di dollari. Ma il punteggio CinemaScore B+, uguale a quello di Scream 5, rifletteva un passaparola decisamente positivo (per un horror), e così alla fine molti più spettatori del previsto sono andati al cinema anche domenica. Tutto questo, nonostante la competizione di Creed III e degli altri titoli in classifica. Insomma, è stato un weekend decisamente sano al box-office americano, ed è quasi simbolico che sia accaduto proprio nel weekend degli Oscar.

Si tratta anche del miglior esordio in assoluto per la saga di Scream, un record detenuto nel 2000 da Scream 3 con 34 milioni di dollari. Il quinto film, l’anno scorso, aveva raccolto 30 milioni nei primi tre giorni. È anche un dato molto sopra recenti successi di genere come M3GAN e Nope, e in linea con A Quiet Place Parte 2.

Sopra le aspettative anche gli incassi internazionali: il film ha raccolto 22.6 milioni di dollari fuori dagli USA, per un weekend d’esordio globale da 67.1 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo Creed III, con altri 27.1 milioni di dollari, un calo del 53% rispetto all’ottimo esordio di una settimana fa (e una tenuta migliore rispetto ai primi due episodi): complessivamente il film ha ora raggiunto i 101 milioni di dollari in dieci giorni, che salgono a 179.4 milioni di dollari in tutto il mondo.

Apre al terzo posto 65: il film fantastientifico a medio budget (è costato una cinquantina di milioni) targato Sony ha raccolto solo 12.3 milioni di dollari, un po’ sopra le aspettative iniziali dell’industria (si parlava di una decina di milioni). Soft anche il lancio internazionale: in tutto il mondo ha infatti raccolto solo 19.5 milioni di dollari.

Quarta posizione per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che perde ancora terreno e incassa 7 milioni di dollari, per un totale di 197 milioni di dollari negli USA e 447 milioni in tutto il mondo.

Chiude la top-five Cocainorso, con 6.2 milioni di dollari e 51 milioni complessivi (65 in tutto il mondo).

Tra le nuove uscite, Champions apre al settimo posto con 5.1, anche in questo caso un po’ sopra le aspettative iniziali (che erano di circa 4 milioni).

Da notare, infine, che Avatar: la via dell’acqua ha raccolto altri 2.7 milioni di dollari, per un totale di 674 milioni di dollari negli USA. Il film tiene ancora bene all’estero, e il prossimo weekend supererà i 2.3 miliardi di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 10-12 MARZO 2023