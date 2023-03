Incassi USA: Shazam! Furia degli dei debutta con 11.7 milioni di dollari venerdì

Esordio decisamente soft per Shazam! Furia degli dei al box-office americano: il cinecomic DC, come già anticipato dai dati deludenti delle anteprime di giovedì pomeriggio, non sembra brillare al botteghino e si prepara a chiudere un primo weekend con dati inferiori a quelli del primo film.

Venerdì il cinecomic ha raccolto 11.7 milioni di dollari, cifra che include i 3.4 milioni delle anteprime: si tratta di quasi la metà dei 20.3 milioni incassati dal primo film ad aprile del 2019 (chiuse un primo weekend da 53 milioni di dollari).

Con 125 milioni di dollari di budget, questo sequel è costato 25 milioni più del suo predecessore, e probablmente chiuderà il suo weekend d’esordio sotto i 30 milioni di dollari negli Stati Uniti. Anche il confronto tra il passaparola del primo film e quello del secondo è impietoso: se il punteggio CinemaScore di Shazam! era A, quello di Shazam! Furia degli dei è B+.

Fonte: Variety