Incassi USA: Shazam! Furia degli dei vince il weekend con 30 milioni di dollari

È Shazam! Furia degli dei a vincere il weekend negli Stati Uniti, ottenendo però un risultato molto deludente per il genere e per il franchise a cui appartiene. Questo ha contribuito a far calare gli incassi complessivi della classifica, che ha raccolto solo 89.5 milioni di dollari (scendendo per la prima volta sotto i 100 milioni di dollari questo mese).

Che le previsioni non fossero rosee era ormai chiaro già dai dati sul tracking, che nelle ultime settimane sono peggiorati progressivamente via via che si avvicinava l’uscita del film. Con le anteprime di giovedì sera è arrivata la conferma che Shazam! Furia degli dei non avrebbe debuttato con 40 milioni di dollari come pronosticato, e nemmeno con 35. Le ultime proiezioni parlavano di 25/30 milioni di dollari in tre giorni, ed effettivamente il cinecomic ha raccolto 30.5 milioni di dollari: si tratta del 43% in meno rispetto ai 53.5 milioni di dollari con cui debuttò il primo Shazam! nell’aprile del 2019. È anche il peggior esordio per un film della DC uscito in esclusiva sul grande schermo dai 29.7 milioni di Constantine (era il 2005). Il punteggio CinemaScore B+ è inferiore a quello del primo film (che era A e rifletteva l’ottimo passaparola che effettivamente ebbe).

Anche il lancio internazionale è molto deludente: solo 35 milioni di dollari in cinque giorni, il peggior esordio per un film DC (perfino sotto i 38.5 milioni di Wonder Woman 1984, che uscì in soli 39 territori in uno dei momenti peggiori della pandemia). Complessivamente, il cinecomic ha incassato 65 milioni di dollari a livello globale da mercoledì a domenica: il primo film debuttò con quasi 160 milioni.

Ricordiamo che, con 125 milioni di dollari di budget (escluso il marketing), questo sequel è costato 25 milioni più del suo predecessore, che ottenne un buon successo al botteghino tanto da giustificare un seguito.

Al secondo posto negli Stati Uniti tiene bene Scream VI, che incassa altri 17.5 milioni di dollari (perdendo il 61% rispetto al weekend d’esordio, un paio di punti in più del quinto film) e sale così a 76 milioni di dollari. A livello globale l’horror ha raggiunto i 116 milioni di dollari: ricordiamo che il film precedente chiuse la sua corsa a 137.7 milioni di dollari.

Terza posizione per Creed III, che continua a tenere bene incassando altri 15.3 milioni di dollari e salendo a 127 milioni di dollari, che salgono a ben 224 milioni di dollari globali (battendo entrambi i suoi predecessori).

Al quarto posto 65 incassa altri 5.8 milioni di dollari, dimezzando il già deludente esordio della settimana scorsa. Complessivamente ha raggiunto i 22 milioni di dollari negli USA e i 38.8 in tutto il mondo.

Chiude la top-five Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che incassa 4 milioni di dollari nel suo quintio weekend e sale a 205.8 milioni di dollari, che diventano 462 milioni in tutto il mondo. È molto difficile che possa raggiungere i 622 milioni di dollari finali del suo predecessore.

Da notare che, al nono posto, Avatar: la via dell’acqua incassa altri 1.9 milioni di dollari al suo quattordicesimo weekend, salendo a 678 milioni di dollari. A livello globale il kolossal ha superato il traguardo dei 2.3 miliardi di dollari: è il terzo film della storia a farlo dopo Avatar (2.92 miliardi) e Avengers: Endgame (2.79 miliardi).

Infine, segnaliamo che Everything Everywhere All At Once è tornato in 1633 cinema nordamericani dopo i sette Oscar vinti una settimana fa, incassando altri 1.24 milioni di dollari, per un totale di 75 milioni di dollari (che diventano 112 in tutto il mondo).

INCASSI USA WEEKEND 17-19 MARZO 2023