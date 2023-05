Quello del Memorial Day è un weekend storicamente molto ricco al box-office americano: la stagione cinematografica estiva ha ufficialmente inizio, e alcuni dei più grandi blockbuster dell’anno escono proprio in questo periodo. La Disney ha scelto questo weekend di 4 giorni per lanciare La Sirenetta, ed è stata una decisione che ha pagato: il blockbuster ha infatti contribuito a portare gli incassi dei tre giorni a ben 160 milioni di dollari, e si prevede che nei quattro giorni si sfioreranno i 200 milioni di dollari – certamente non un record (quest’anno il weekend più redditizio è stato quello di Super Mario Bros., con 227 milioni nei quattro giorni di Pasqua), ma comunque un ottimo risultato in un anno di piena di ripresa come questo.

Aiutato da buone recensioni e dal passaparola positivo (come dimostra il punteggio CinemaScore A), il film ha registrato un incasso nei tre giorni di 95.5 milioni di dollari, in linea con le aspettative degli ultimi giorni (anche se si è dimostrato un po’ più frontloaded di quanto si pensava inizialmente, domenica vi è stato un calo dell’8% su sabato). Un dato superiore ai 91.5 milioni di dollari di Aladdin. Se le stime dovessero tenere, nei quattro giorni potrebbe chiudere tra i 115 e i 120 milioni di dollari.

La Sirenetta: esordio deludente in diversi territori internazionali

Fuori dagli USA la situazione è un po’ diversa: il film ha infatti debuttato con 68.3 milioni di dollari in cinque giorni, per un totale globale di 163.8 milioni di dollari. In alcuni paesi l’esordio è stato in linea con le aspettative, ma in altri è andato decisamente peggio del previsto, in particolare in paesi come la Corea del Sud e la Cina. Quest’ultimo ha registrato incassi praticamente inesistenti: 4 milioni di dollari nel primo weekend, senza che vi sia nemmeno un punteggio riguardo il gradimento del pubblico sulla piattaforma Maoyan. In paesi come la Corea, la Francia e la Germania sono stati registrati diversi casi di review-bombing da parte di bot su diverse piattaforme. Sulla versione britannica, brasiliana, messicana e nordamericana di IMDB compare un messaggio: “Il nostro meccanismo di rating ha registrato una attività inconsueta nelle votazioni di questo titolo. Abbiamo applicato un calcolo soppesato dei voti per mantenere l’attendibilità del nostro sistema”.

I paesi in cui il film è andato meglio sono il Messico (8.5 milioni), il Regno Unito (6.3 milioni), l’Italia (4.7 milioni), l’Australia (4 milioni), il Brasile (4 milioni), la Francia (3.6 milioni), la Spagna (3.6 milioni). In Germania ha incassato solo 2.4 milioni di dollari.

La frenata di Fast X

Tornando alla classifica americana, al secondo posto troviamo Fast X che frena vistosamente raccogliendo 23 milioni di dollari in tre giorni, per un totale di 107 milioni di dollari. Il calo del 65% è in linea con grandi blockbuster di questo tipo con un punteggio CinemaScore B+, ma forse ci si aspettava una tenuta migliore durante il weekend festivo. Fuori dagli USA, il film ha perso il 58%, incassando altri 87.3 milioni di dollari in 84 territori e volando a 399 milioni di dollari complessivi, per un totale di 507 milioni di dollari. Ottimo in particolare il dato cinese, dove ha superato i 110 milioni di dollari (è il quinto film americano a superare questo traguardo dal 2019 in Cina).

Al terzo posto negli USA troviamo Guardiani della Galassia Vol. 3, con 19.9 milioni di dollari in tre giorni e 299 milioni di dollari complessivi (potrebbero diventare 300 nei definitivi, traguardo che verrà comunque tagliato oggi). Fuori dagli USA il film Marvel ha superato i 400 milioni di dollari, salendo a 700 milioni di dollari in tutto il mondo (731 per la precisione).

Quarta posizione per Super Mario Bros., che incassa altri 6.2 milioni di dollari e sale a 558 milioni di dollari, per un totale di 1.27 miliardi globali.

Seguono quattro nuove uscite, tutte piuttosto deludenti. La controprogrammazione, a base di commedie o film a basso budget, non ha funzionato, e così The Machine al quinto posto raccoglie solo 4.9 milioni di dollari, About My Father al sesto ne raccoglie 4.2, Kandahar al settimo ne incassa 2.4 e You Hurt My Feelings all’ottavo incassa 1.4 milioni di dollari. Chiudono la classifica due pellicole in tenitura: La Casa – il risveglio del male, con un milione di dollari, e Book Club: Capitolo successivo con 920 mila dollari.

INCASSI USA WEEKEND 26-28 MAGGIO 2023

The Little Mermaid: $95,500,000 – Tot. $95,500,000 Fast X: $23,020,000 – Tot. $107,955,340 Guardians of the Galaxy Vol. 3: $19,950,000 – Tot. $299,425,817 The Super Mario Bros. Movie: $6,270,000 – Tot. $558,881,975 The Machine: $4,900,000 – Tot. $7,949,978 About My Father: $4,250,000 – Tot. $4,250,000 Kandahar: $2,410,000 – Tot. $2,410,000 You Hurt My Feelings: $1,389,158 – Tot. $1,389,158 Evil Dead Rise: $1,052,000 – Tot. $66,200,000 Book Club: The Next Chapter: $920,000 – Tot. $16,131,970

Fonte: BOM

