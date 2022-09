Incassi USA: Spider-Man: No Way Home edizione estesa vince il weekend

Continua a essere drammatica la situazione al box-office americano, tanto che sabato è stato organizzato il primo National Cinema Day, durante il quale oltre tremila cinema hanno offerto biglietti a 3 dollari per qualsiasi spettacolo (inclusi i formati premium come IMAX). L’iniziativa ha fatto sì che gli incassi crescessero del 9% rispetto al sabato precedente (a 24.3 milioni di dollari) nonostante gli sconti, con oltre otto milioni di biglietti staccati.

Tuttavia la mancanza di nuove uscite ha fatto sì che il weekend sia stato comunque uno dei peggiori dalla riapertura dei cinema, con Spider-Man: No Way Home in edizione estesa (con 11 minuti di scene tagliate) a piazzarsi al primo posto con 6 milioni di dollari. È comunque il miglior risultato di sempre per una re-release, e complessivamente ora il film è salito a 810 milioni di dollari in nordamerica.

Seconda posizione per Top Gun: Maverick, che è stato il film che ha visto il maggiore rimbalzo sabato con i biglietti a tre dollari. L’action movie ha raccolto altri 5.5 milioni di dollari, per un totale di 698 milioni di dollari in nordamerica: a breve supererà i 700 milioni di Black Panther.

Al terzo posto scende DC League of Super Pets, che arriva a 80 milioni complessivi, mentre al quarto troviamo Bullet Train, che sfiora gli 88 milioni complessivi negli USA e i 200 milioni in tutto il mondo.

Chiude la top-five The Invitation: l’horror incassa altri 4.7 milioni di dollari e sale a 13 milioni complessivi.

INCASSI USA WEEKEND 2-4 / 9 / 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $6,000,000 / $6,000,000 TOP GUN: MAVERICK – $5,500,000 / $698,829,744 DC LEAGUE OF SUPER PETS – $5,450,000 / $80,806,000 BULLET TRAIN – $5,400,000 / $85,932,558 THE INVITATION – $4,705,000 / $13,749,963 BEAST – $3,640,000 / $25,419,575 MINIONS 2: QUANDO GRU DIVENNE CATTIVO – $3,130,000 / $358,867,065 THOR: LOVE AND THUNDER – $2,446,000 / $339,962,296 DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – $2,405,000 / $34,547,582 LO SQUALO – $2,300,000 / $2,300,000

Fonte: Cinetel