La corsa di Super Mario Bros. il film negli Stati Uniti prosegue nel suo secondo weekend: venerdì il film d’animazione ha retto molto bene il confronto con la settimana precedente, perdendo il 59% (rispetto a venerdì scorso che era semi-festivo) e incassando altri 22.6 milioni di dollari. Complessivamente ha quindi raccolto 283.4 milioni di dollari negli Stati Uniti, e oggi supererà i 300 milioni di dollari dopo soli 11 giorni di sfruttamento: parliamo del secondo film d’animazione a raggiungere più velocemente questo traguardo. Di questo passo, non è difficile pensare che chiuderà il secondo weekend sopra le aspettative iniziali: si parlava di 65/70 milioni, ma più verosimilmente incasserà intorno agli 80 milioni di dollari in tre giorni. Se dovesse superare gli 85.9 milioni di dollari di Frozen 2, sarebbe il secondo miglior weekend di sempre per un film d’animazione.

Super Mario Bros. il film corre anche a livello internazionale: ieri ha superato i 500 milioni di dollari, diventando l’adattamento da un videogioco che ha incassato di più al mondo. Oggi dovrebbe superare i 600 milioni di dollari globali.

Seconda posizione venerdì per L’esorcista del Papa, che incassa 3.5 milioni di dollari e dovrebbe chiudere il weekend tra gli 8.5 e i 9 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo Renfield, che incassa solo 3.1 milioni di dollari e chiuderà il weekend intorno agli 8 milioni di dollari, sotto le aspettative. L’horror è costato circa 65 milioni di dollari.

Altra nuova uscita Suzume, che con 2.2 milioni di dollari punta a un weekend tra i 5 e i 6 milioni di dollari.

Tiene bene Air – La storia del grande salto, che incassa 2.2 milioni di dollari con un calo del 57% rispetto a venerdì scorso. Complessivamente ha raccolto 27.7 milioni di dollari, e punta a un secondo weekend verso gli 8-9 milioni di dollari.

Fonte: ERC

