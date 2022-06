Weekend decisamente movimentato al box-office americano, con una sfida all’ultimo centesimo per la vetta della classifica tra la nuova uscita Elvis e l’inarrestabile Top Gun: Maverick. La vittoria finale verrà decretata stasera con la diffusione dei dati definitivi, anche se Elvis al momento è il vincitore morale avendo ottenuto la miglior media per sala.

Ma il vero vincitore è il cinema: era da parecchio tempo che non capitava una top-five così variegata, con quattro titoli sopra i 20 milioni di dollari. Complessivamente nel weekend sono stati raccolti 132.5 milioni di dollari, con un calo del 35% rispetto allo stesso weekend pre-pandemia del 2019 (quando Toy Story 4 da solo raccolse 121 milioni di dollari).

LEGGI – La recensione di Elvis

Iniziamo da Elvis: costato 85 milioni di dollari, il biopic diretto da Baz Luhrmann ne ha incassati 30.5 nel suo primo weekend, un risultato superiore ai 25 milioni previsti dalla Warner Bros. ma sotto le aspettative degli analisti che avevano ipotizzato 35 milioni di dollari in tre giorni. L’aspetto interessante è che il 60% del pubblico aveva più di 35 anni, ennesima dimostrazione che questa fascia d’età sta tornando al cinema. Certo, la speranza della Warner è che il film abbia successo anche tra i giovani, ma il punteggio CinemaScore A- dovrebbe garantire un buon passaparola.

Fuori dagli USA Elvis ha debuttato con 20 milioni di dollari (di cui 4.7 nel Regno Unito e in Australia, e in Francia, 1 in Germania), per un weekend globale d’esordio di 50.5 milioni di dollari.

Tornando negli Stati Uniti, al secondo posto (ma stasera potrebbe diventare primo) troviamo nuovamente Top Gun: Maverick, che giunto al suo quinto weekend incassa 30.5 milioni di dollari. È il secondo miglior quinto weekend della storia dopo Avatar (42.7 milioni). Da più di un mese commentiamo i successi del film con Tom Cruise. Con 527.1 milioni di dollari, il blockbuster giace saldamente in testa alla classifica dell’anno negli Stati Uniti, risultato ottenuto grazie allo straordinario passaparola. Ma anche all’estero le cose continuano ad andare benissimo: con 484 milioni di dollari, il film ha superato il miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando il maggiore incasso dell’anno. Va sottolineato come non sia prevista una distribuzione nel ricco mercato cinese, e come nel Regno Unito abbia raccolto finora 78.7 milioni, in Giappone ben 51.1 milioni e in Australia 45.5 milioni.

Al terzo posto negli USA troviamo Jurassic World: il dominio, che nel suo terzo weekend di sfruttamento raccoglie altri 26.4 milioni di dollari, con un netto calo rispetto alla settimana scorsa. Raggiunto, comunque, il traguardo dei 300 milioni di dollari (302, per la precisione), mentre in tutto il mondo il blockbuster ha totalizzato finora 746 milioni di dollari di cui 114 in Cina (dovrebbe chiudere intorno ai 950).

Apre al quarto posto l’horror Black Phone, con 23.3 milioni di dollari, un risultato al di sopra delle aspettative e un buon esordio per l’horror Blumhouse, costato solo 18 milioni. In tutto il mondo ha raccolto 35.8 milioni di dollari.

Frenata decisamente brusca, invece, per Lightyear – La vera storia di Buzz. Il film Pixar crolla dal secondo al quinto posto, incassando solo 17.6 milioni di dollari, con un calo del 65% rispetto al suo già deludente (rispetto alle aspettative) esordio. Si tratta del calo più brusco di tutta la filmografia Pixar, più ancora de Il viaggio di Arlo, che nel 2015 perse il 61% nel suo secondo weekend (si esclude Onward – Oltre la magia, il cui crollo fu dovuto al lockdown). La Disney ha deciso di non distribuire al cinema film come Luca e Red, relegandoli a Disney Plus e concentrando il suo ritorno in sala su Lightyear. Questo risultato sarà senza dubbio uno spunto di riflessione per la major.

INCASSI USA 24-26 / 6 / 2022

ELVIS – $30,500,176 / $30,500,176 TOP GUN: MAVERICK – $30,500,176 / $521,723,000 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – $26,440,180 / $302,776,000 THE BLACK PHONE – $23,370,000 / $23,370,000 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – $17,669,000 / $88,770,257 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $1,725,000 / $409,192,074 JUG JUGG JEYO – $725,000 / $725,000 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $533,346 / $66,088,446 THE BOB’ BUGERS MOVIE – $513,000 / $31,042,995 TROPPO CATTIVI – $439,975 / $95,488,000

Fonte: BOM