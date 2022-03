Per il terzo weekend consecutivoha dominato gli incassi in Nordamerica, mantenendosi in vetta alla classifica anche grazie a una concorrenza minima. Il cinecomic di Matt Reeves dimostra un’ottima tenuta, perdendo solo il 45% rispetto a una settimana fa: con altri 36.8 milioni di dollari, supera i 300 milioni di dollari complessivi. È il secondo film dall’inizio della pandemia a superare questo importante traguardo (dopo).

Anche sul fronte internazionale il film ha mostrato un’ottima tenuta, con 49.1 milioni di dollari in 76 territori e un totale di 598 milioni di dollari. In Cina, in particolare, nonostante le restrizioni dovute alla nuova ondata di Coronavirus The Batman ha raccolto 12.1 milioni di dollari nel suo primo weekend. Uncharted si è piazzato al secondo posto: per la prima volta dall’inizio della pandemia due film occidentali hanno dominato la classifica cinese.

Dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito rappresenta il secondo mercato più importante per The Batman con 43.7 milioni di dollari, il Messico il terzo con 24.7 milioni, l’Australia il quarto con 21.3 milioni e il Brasile il quinto con 18.2 milioni.

Tornando in nordamerica, la seconda posizione nel weekend è appannaggio di Jujutsu Kaisen O: The Movie. L’anime incassa ben 17.6 milioni di dollari in 2340 cinema, con un’ottima media per sala. Distribuito da Funimation/Crunchyroll, il film ottiene un risultato vicino a quello di Demon Slayer the Movie: Mugen Train (21.1 milioni) e dimostra la popolarità che stanno avendo gli anime in questo periodo storico.

Al terzo posto Uncharted incassa 8 milioni di dollari, salendo a 125 milioni complessivi in Nordamerica che diventano 337 in tutto il mondo.

Apre al quarto posto l’horror X con 4.2 milioni di dollari: un esordio deludente per la pellicola distribuita da A24, che puntava a un lancio più convincente dopo la première al SXSW.

L’altra nuova uscita del weekend, The Outfit, apre all’ottavo posto con 1.5 milioni di dollari.

INCASSI USA 18-20 / 3 / 2022

THE BATMAN – $36,800,000 / $300,091,000 JUJUTSU KAISEN O: THE MOVIE – $14,818,624 / $17,698,677 UNCHARTED – $8,000,000 / $125,895,357 X – $4,407,750 / $4,407,750 DOG – $4,096,420 / $54,227,993 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $3,200,000 / $797,543,553 ASSASSINIO SUL NILO – $1,700,000 / $43,574,499 THE OUTFIT – $1,510,000 / $1,510,000 THE KASHMIR FILES – $1,485,000 / $1,485,000 SING 2 – $1,480,000 / $158,470,040

Fonte: BOM