The Fall Guy parte con 3.1 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti. L’action movie con Ryan Gosling ed Emily Blunt arriva in oltre 3000 cinema nordamericani, e una buona porzione di sale IMAX e PLF, dando il via alla stagione dei blockbuster “estivi”. Costato 130 milioni di dollari (più una grande campagna marketing che stimiamo da sola arrivi al centinaio di milioni di dollari), nel weekend potrebbe toccare i 35 milioni di dollari, o perfino i 40 se il passaparola dovesse funzionare. Ma il timore è che raccolga 30 milioni di dollari, cosa che rappresenterebbe una partenza difficoltosa. I dati di venerdì faranno maggiore chiarezza.

Giovedì si sono tenute anche le anteprime di La profezia del male (Tarot): l’horror ha raccolto 715 mila dollari, che dovrebbero tradursi in un weekend da 5-6 milioni di dollari. Ma uscirà anche la riedizione di Star Wars: La minaccia fantasma, per il suo 25 esimo anniversario, e si stima che possa raccogliere fino a 5 milioni di dollari (verrà distribuita in oltre 2700 cinema).

fonte: The-Numbers

