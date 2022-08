Incassi USA: The Invitation guida il weekend più difficile da gennaio

Calano ancora gli incassi al box-office americano, come previsto, vista la scarsità di nuove uscite di rilievo. Nei tre giorni del weekend sono stati raccolti solo 51.3 miloni di dollari: è la cifra più bassa al weekend del 28 gennaio, un chiaro segnale che la situazione è veramente drammatica e stavolta non a causa della mancanza di pubblico dovuta alla pandemia.

A “dominare” la classifica l’horror The Invitation, che con soli 7 milioni di dollari riesce a piazzarsi al primo posto (è la cifra più bassa con cui un film debutta in prima posizione da maggio 2021). È peraltro un dato al di sotto delle aspettative: si pensava infatti che almeno una decina di milioni li avrebbe raccolti.

Scende al secondo posto Bullet Train, che perde circa il 30% e incassa 5.6 milioni di dollari, portandosi così a 78.2 milioni complessivi in tre settimane. Fuori dagli USA la pellicola ha raccolto finora 95 milioni di dollari, per un totale di 173 milioni di dollari.

Scende al terzo posto Beast, che incassa altri 4.9 milioni di dollari e sale così a 16 milioni in due settimane, che diventano 36 in tutto il mondo.

Intanto si avvicina un nuovo traguardo per Top Gun: Maverick, che con 4.75 milioni di dollari (in calo solo del 20% rispetto alla settimana scorsa) sale a 691 milioni di dollari: manca veramente poco per superare i 700 milioni di Black Panther. In tutto il mondo il film ha raggiunto gli 1.42 miliardi di dollari.

Chiude la top-five Dragon Ball Super: Super Hero, che scende dal primo al quinto posto e incassa altri 4.5 milioni di dollari, per un totale di 30 milioni di dollari (81 in tutto il mondo).

Da notare l’esordio al settimo posto di Tremila anni di attesa: il film di George Miller, costato una sessantina di milioni di dollari, ha raccolto solo 2.8 milioni di dollari.

INCASSI USA 26-28/8/2022

THE INVITATION – $7,000,000 / $7,000,000 BULLET TRAIN – $5,600,407 / $78,207,000 BEAST – $4,900,015 / $20,091,000 TOP GUN: MAVERICK – $4,750,143 / $691,213,000 DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – $4,565,668 / $30,761,982 DC LEAGUE OF SUPER PETS – $4,225,191 / $74,089,000 TREMILA ANNI DI ATTESA – $2,876,000 / $2,876,000 MINIONS 2: QUANDO GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $2,740,365 / $354,781,000 THOR: LOVE AND THUNDER – $2,700,000 / $336,570,158 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – $2,324,652 / $81,888,000

Fonte: BOM