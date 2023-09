The Nun 2 guida il peggior weekend dell’anno al box-office americano: sono infatti solo 51.7 i milioni di dollari raccolti nei cinema statunitensi in tre giorni, complice un flop più pesante del previsto, con un calo del 18% rispetto allo stesso weekend un anno fa. Nessun film ha incassato 10 milioni di dollari: l’horror della Warner Bros., al primo posto, raccoglie infatti altri 8.4 milioni di dollari e sfiora i 70 milioni complessivi negli USA, che diventano 204 in tutto il mondo. Ne è costati solo 38.

Chi parte invece molto male è I Mercen4ri – Expendables, che debutta al secondo posto con soli 8.3 milioni di dollari. Costato un centinaio di milioni di dollari, l’action movie ha raccolto ancora meno del previsto: gli analisti ipotizzavano infatti un esordio intorno ai 15 milioni (comunque negativo). All’estero non è chiaro come sia stato il lancio: la Lionsgate diffonderà la cifra nelle prossime ore. L’impossibilità per il ricchissimo cast di promuovere la pellicola a causa dello sciopero può essere una delle cause di questo tonfo, assieme alle recensioni poco entusiasmanti e a un passaparola negativo.

Terza posizione per Assassinio a Venezia, con 6.3 milioni di dollari e un totale di 25.4 milioni negli USA, che salgono a 71.6 milioni in tutto il mondo. Quarto posto per The Equalizer 3, che nel suo quarto weekend incassa 4.7 milioni di dollari e sale a 81.2 milioni di dollari negli USA e quasi 150 nel mondo.

Chiude la top-five Barbie, con 3.2 milioni di dollari (anche grazie alla ridistribuzione in IMAX), per un totale di 630 milioni di dollari negli USA e 1.43 miliardi in tutto il mondo.

Apre invece al settimo posto l’altra nuova uscita, It Lives Inside, che incassa solo 2.6 milioni di dollari. Non vanno benissimo le cose per Dumb Money: la commedia incassa 2.4 milioni all’ottavo posto in 616 cinema e sale a 2.8 milioni complessivi.

INCASSI USA 22-24 SETTEMBRE 202

The Nun II – $8,400,000 (Tot. $69,222,000) Expend4bles – $8,300,000 (Tot. $8,300,000) A Haunting in Venice – $6,300,000 (Tot. $25,352,729) The Equalizer 3 – $4,725,000 (Tot. $81,261,243) Barbie – $3,200,000 (Tot. $630,450,087) My Big Fat Greek Wedding 3 – $3,000,000 (Tot. $23,803,230) It Lives Inside – $2,630,000 (Tot. $2,630,000) Dumb Money – $2,500,000 (Tot. $2,809,875) Blue Beetle – $1,810,000 (Tot. $69,823,000) Oppenheimer – $1,630,000 (Tot. $321,212,945)

Fonte: BOM

