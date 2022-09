Incassi USA: The Woman King vince il weekend e supera le aspettative

È The Woman King a interrompere la sequenza di weekend in calo al box-office americano: era quasi un mese che un film non incassava più di 10 milioni di dollari in tre giorni, un record in negativo dovuto alla scarsità di nuove uscite di rilievo.

In generale, gli incassi sono cresciuti anche se non molto rispetto a una settimana fa: parliamo di 48.2 milioni di dollari (contro 42.2 milioni). L’uscita di Don’t Worry Darling dovrebbe continuare a risollevare la situazione, almeno si spera.

Tornando a The Woman King, il film storico con Viola Davis ha incassato ben 19 milioni di dollari in tre giorni: si tratta di un dato superiore alle attese, visto che inizialmente si pensava a un weekend da 17/18 milioni massimo. È un buon esordio per la pellicola che, grazie a un punteggio CinemaScore A+ che riflette un ottimo passaparola, dovrebbe avere le gambe lunghe.

Scende al secondo posto Barbarian, che perde il 40% e incassa altri 6.3 milioni di dollari, portandosi a 20.9 milioni di dollari complessivi.

Al terzo posto debutta Pearl: il film horror distribuito da A24 debutta con 3.1 milioni di dollari, un risultato in linea con le aspettative anche se in calo rispetto ai 4.2 milioni di X – A Sexy Horror Story. Entrambi i film sono costati, complessivamente, solo 2 milioni di dollari.

Quarta posizione per See How They Run: il film distribuito da Searchlight Pictures apre con 3.1 milioni di dollari, un dato superiore alle attese. La pellicola ha aperto anche nel Regno Unito dove ha raccolto 3.2 milioni di dollari, per un totale globale di 7.6 milioni di dollari.

Chiude la top-five Bullet Train con 2.5 milioni di dollari e 96 milioni di dollari complessivi (222 in tutto il mondo).

Da notare, al decimo posto, un’altra nuova uscita: è Moonage Daydream, il documentario su David Bowie distribuito nel circuito IMAX in soli 170 sale: ben 1.2 milioni di dollari per il film, che ottiene quindi un’ottima media di 7200 dollari per sala.

INCASSI USA WEEKEND 16-18 / 9 / 2022

THE WOMAN KING – $19,000,000 / $19,000,000 BARBARIAN – $6,300,000 / $20,915,433 PEARL – $3,124,600 / $3,124,600 SEE HOW THEY RUN – $3,100,000 / $3,100,000 BULLET TRAIN – $2,500,000 / $96,381,145 TOP GUN: MAVERICK – $2,180,477 / $709,055,000 DC LEAGUE OF SUPER PETS – $2,175,000 / $87,860,000 THE INVITATION – $1,700,000 / $21,468,901 MINIONS 2 – QUANDO GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $1,320,000 / $364,099,540 MOONAGE DAYDREAM – $1,225,000 / $1,225,000

Fonte: BOM