Con 29 milioni di dollari, Thor: Love and Thunder inizia la sua corsa al box-office americano: si tratta del secondo miglior risultato del 2022 alle anteprime del giovedì (dopo Doctor Strange nel multiverso della follia), il terzo dall’inizio della pandemia e il quinto dell’intero franchise dell’Universo Cinematografico Marvel. Ancora non sappiamo quale sia il punteggio CinemaScore, anche se in altri paesi (come il Giappone) il passaparola sembra molto buono. Le previsioni attuali parlano di un weekend tra i 150 e i 165 milioni di dollari, anche se molto dipenderà dall’esordio di venerdì e, appunto, dal CinemaScore.

Fuori dagli USA il film ha incassato altri 32.9 milioni di dollari giovedì, per un totale di 48.6 milioni in due giorni. Tra i territori più redditizi troviamo l’Australia (5.3 milioni), la Corea del Sud (4.8 milioni), il Regno Unito (3.8 milioni), il Messico (3.7 milioni di dollari).

Vi terremo aggiornati sull’andamento di Thor: Love and Thunder lungo tutto il weekend.

Fonte: Deadline