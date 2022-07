Sono stati diffusi i dati d’incasso di Thor: Love and Thunder nella giornata di venerdì: il cinecomic dei Marvel Studios (il secondo in uscita quest’anno) ha raccolto 69.5 milioni di dollari in 4375 cinema, di cui 29 alle anteprime di giovedì sera. Si tratta del secondo miglior esordio del 2022 dopo un altro film Marvel, ovvero Doctor Strange nel multiverso della follia. Con quest’ultimo, il blockbuster di Taika Waititi condivide il giudizio del pubblico che ha assegnato un punteggio CinemaScore di B+, il secondo peggiore tra i film dell’UCM (dopo il B di Eternals). Come vi spiegavamo questa mattina, questo punteggio riflette il passaparola e quindi dovrebbe suggerire che nel corso del weekend il film avrà un andamento più smorzato del previsto al botteghino. Le nostre previsioni parlano quindi di circa 140 milioni di dollari nei tre giorni, comunque un ottimo weekend d’esordio. Thor: Ragnarok esordì con circa 122 milioni di dollari.

Il dato di venerdì è il 23 esimo migliore di tutti i tempi e il terzo dall’inizio della pandemia.

Tiene abbastanza bene Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, che raccoglie altri 14.4 milioni di dollari venerdì e punta a un weekend di 44 milioni di dollari: supererà i 200 milioni di dollari complessivi tra oggi e domani.

Al terzo posto, Top Gun: Maverick continua la sua corsa con 4.5 milioni di dollari (-38% rispetto a venerdì scorso). Nel suo settimo weekend potrebbe incassare circa 18 milioni di dollari, puntando ai 600 milioni di dollari complessivi.

